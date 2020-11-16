Гибель гомельчанина Александра Вихора. СК рассказал, где и что с ним было от задержания до смерти

Источник материала: Tut.by

СК все еще проводит проверку по факту смерти молодого гомельчанина Александра Вихора после задержания в первые дни протестов после выборов. Уже прошло три месяца со дня его смерти, но «для следствия в приоритете качество проведения проверки, установление и подтверждение всех обстоятельств, необходимых для принятия законного и обоснованного решения» и законодательство позволяет продлевать сроки. Официальный представитель УСК по региону Мария Кривоногова рассказала о проверке государственной «Гомельскай праўдзе».



Момент задержания Александра Вихора

— Установлено, что вечером 9 августа молодого человека в связи с участием в несанкционированном массовом мероприятии задержали сотрудники милиции на улице Советской в Гомеле и доставили для разбирательства в Железнодорожный РОВД. В последующем перевели в ИВС для ожидания судебного разбирательства. Постановлением суда Железнодорожного района Гомеля 11 августа Александр Вихор привлечен к административному взысканию в виде ареста на 10 суток. Свою вину мужчина признал. После судебного заседания для исполнения административного взыскания Александра Вихора доставили в СИЗО, где его осмотрел фельдшер. У молодого человека обнаружили признаки нарушений со стороны психической деятельности, подозрение на острый психоз и делирий (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания). Направили для обследования и оказания медпомощи в Гомельскую областную психиатрическую больницу. Александра Вихора конвоировали к медучреждению, однако по прибытии он отказался выходить из автомобиля, стал упираться и делать резкие движения руками. Чтобы он не причинил физического вреда себе и окружающим, сопровождавшие его сотрудники милиции надели на него наручники. Сделать это удалось с трудом, так как молодой человек физически препятствовал действиям правоохранителей, пытался снять наручники. Удерживая мужчину за руки, сотрудники милиции проводили его в приемное отделение. После осмотра психиатром у Александра Вихора ухудшилось самочувствие, сотрудники милиции вызвали ему скорую помощь. Прибывшие медики доставили мужчину в ближайшее реанимационное отделение — в областную туберкулезную больницу, где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, он скончался.





У Александра были проблемы со здоровьем, говорят в СК.

— Еще в 2017 году по направлению военного комиссариата Гомеля он находился на обследовании в отделении кардиологии одной из городских больниц. У него были диагностированы артериальная гипертензия II степени (отя­гощенная наследственность, гипер­холестеринемия), ложная хорда левого желудочка, желудочковая и суправентрикулярная экстрасистолия, блокада ветвей пучка Гиса и иные заболевания. В ходе обследований артериальное давление у Александра Вихора достигало 205/100 мм рт. ст. при норме 120/80. В итоге его признали негодным к военной службе и зачислили в запас. Александру Вихору назначили лечение медпрепаратами, которые он не принимал, так как, по словам родственников, состояние здоровья его не беспокоило. По результатам медицинского переосвидетельствования, проведенного в июне этого года, негодность Александра Вихора к военной службе подтверждена. За эти годы состояние его здоровья ухудшилось: среди прочего у него диагностированы врожденные аномалии развития органов и систем, гипертензия уже I степени.

Что об этом говорит семья?

— Эксперты описывают у Саши переломы ребер, грудины, гематомы и следом указывают, что данные повреждения не состоят в причинно-следственной связи со смертью. Якобы ребра ему сломали во время реанимационных мероприятий, мы можем это допустить, мы же не медики, поэтому показали переписанную экспертизу специалистам. Их смутило, что при массаже сердца были сломаны ребра, которые находятся ближе к пояснице, — отмечала в разговоре с TUT.BY семья Александра. Родные вспоминают, что летом парень проходил медицинское обследование от военкомата. — Почему тогда никто из врачей не сказал: «Парень, ты смертельно болен. Тебе нужно стать на учет к кардиологу». Да, он получил отсрочку от армии, у него были нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, но люди с такими отклонениями живут очень долго. Почему эти отклонения усугубились именно в той обстановке? Они за три дня заключения под стражей обострились так, что человек просто умер? Что на это повлияло?

В СК рассказывают, что следователи получили заключение судебно-медицинской экспертизы, «проведенной комиссией наиболее опытных экспертов управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области с привлечением опытных врачей региона — психиатра, нарколога, кардиолога».

— Согласно заключению, смерть Александра Вихора наступила в результате острой недостаточности кровообращения, развившейся из-за имевшегося у него заболевания, приведшего к нарушению ритма сердца с переходом в фибрилляцию желудочков и последующей остановке сердечной деятельности. Были обнаружены изменения миокарда, которые могли формироваться годами под воздействием множества факторов. На теле умершего были следы от медицинских манипуляций, в том числе переломы нескольких ребер и грудины, которые образовались в результате сдавления грудной клетки при проведении непрямого массажа сердца во время реанимационных мероприятий. Кроме того, эксперты допускают, что с 11 по 12 августа у Александра Вихора наблюдалось неуточненное психическое расстройство.

Что об этом говорил свидетель?

— Вечером 9-го нас завезли в спортзал Железнодорожного РОВД, — рассказывал на похоронах Александра мужчина, который был с ним 9 и 10 августа. — Там было около 30 человек. Саша был уже там. Всю ночь нас оформляли. Милиция корректно себя вела, просто составляли протоколы. Утром нас завезли в ИВС, потом — в суд. И вот после суда с Сашей стало твориться неладное. Хотя потом, говорят, еще и в камере с ним уже происходило странное. Саша вел себя неадекватно, его колотило. После суда нас хотели везти в ИВС, но отвезли снова в спортзал РОВД. Там Саша стал совсем теряться. Просил денег на проезд, чтобы доехать до дому, вставал, пытался выйти из зала. Рядом сидел студент из Туркменистана — 3-й курс медуниверситета, он сказал, что Саше надо в больницу, ему нужно срочно оказывать помощь.

По словам мужчины, он говорил милиционерам о том, что Саша нуждается в помощи. Но скорую так никто и не вызвал.

— Вечером нас загрузили в машину, Сашу посадили в «стакан» — и там он просто сходил с ума. Кричал, шумел, звал родителей. Уже, кажется, и милиционеры поняли, что с ним что-то не то. «Полечили» газовым баллончиком. Потом нас вывели, его оставили.

Эксперты не обнаружили этиловый спирт, наркотические и психотропные вещества в биологических материалах Александра, констатировали в СК.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В связи с возникновением новых вопросов, в том числе изложенных в ходатайстве матери Александра Вихора, следственным управлением УСК по Гомельской области назначена дополнительная комплексная комиссионная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза, проведение которой поручено наиболее опытным столичным экспертам ГКСЭ Беларуси.

Напомним, Александра Вихора задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи возле ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно: сына еще с 11 августа нет в живых.