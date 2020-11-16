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Станцию метро «Площадь Ленина» временно закрыли
16.11.2020 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичный метрополитен
«16 ноября в 13.30 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция „Площадь Ленина“. Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.
В это время силовики оцепили площадь Независимости, на которой должен был начаться традиционный марш пенсионеров.
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«Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.
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