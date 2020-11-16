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Мэр Минска велел позаботиться о многодетных семьях и подготовиться к гололеду

16.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Мэр Минска Владимир Кухарев поручил оказать помощь многодетным семьям в оформлении кредитов на улучшение жилищных условий, сообщили в Мингорисполкоме.

Кухарев также потребовал позаботиться о том, чтобы многодетные семьи в более краткие сроки направлялись на строительство жилья. Для этого он дал поручение главам администраций и отделам жилищной политики активировать работу не только с банками, но и с самими многодетными семьями, которые стоят в очереди на строительство жилья.

© Sputnik / Антон Денисов
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Обсудили на совещании в Минске и сезонный вопрос - борьбу с гололедом и безопасность дорожного движения в непростых погодных условиях.

"Есть вся необходимая техника и противогололедные реагенты. В каждом районе знают свои проблемные места – дворовые территории, тротуары, пешеходные дорожки, мосты и путепроводы, съезды и заезды транспортных развязок. Их обработку против зимней скользкости необходимо проводить превентивно", – отметил глава Мингорисполкома.

Среди вопросов, которые поднимались сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии, в том числе выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы и своевременная выплата зарплат, а также профилактика респираторных вирусных инфекций и COVID.

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Теги: Минск
 
 
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От коронавируса до кредитов для многодетных семей и гололеду - мэр Минска раздал сегодня ряд поручений.
 
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