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Генпрокуратура усилила контроль над безопасностью на железной дороге
16.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и сохранности имущества на железной дороге, такую информацию разместили в понедельник на официальном сайте ведомства.
В сообщении говорится, что в последнее время отмечается криминогенная
© Sputnik / Вадим Жернов
"Совершен ряд противоправных действий, которые угрожали безопасности движения, жизни и здоровью граждан, преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в стране. Зафиксировано множество случаев приведения в непригодное состояние сигнализации, транспортного оборудования, а также воровства тормозных устройств", - подчеркнули в ведомстве.
Генеральная прокуратура организовала проверки наличия и соблюдения порядка использования, хранения инструментов и инвентаря строгого учета в организациях БЖД и субъектах хозяйствования. Ведомство также проследит за содержанием оружия и боеприпасов, применяемых военизированной охраной БЖД.
В ведомстве хотят проверить защищенность процесса движения, обеспечить сохранность средств и инфраструктуры железнодорожного транспорта.
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В последнее время в Беларуси зафиксировано множество случаев приведения в непригодное состояние сигнализации, транспортного оборудования, а также воровства...
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