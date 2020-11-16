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Генпрокуратура усилила контроль над безопасностью на железной дороге

16.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и сохранности имущества на железной дороге, такую информацию разместили в понедельник на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в последнее время отмечается криминогенная активность на железной дороге.

© Sputnik / Вадим Жернов
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"Совершен ряд противоправных действий, которые угрожали безопасности движения, жизни и здоровью граждан, преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в стране. Зафиксировано множество случаев приведения в непригодное состояние сигнализации, транспортного оборудования, а также воровства тормозных устройств", - подчеркнули в ведомстве.

Генеральная прокуратура организовала проверки наличия и соблюдения порядка использования, хранения инструментов и инвентаря строгого учета в организациях БЖД и субъектах хозяйствования. Ведомство также проследит за содержанием оружия и боеприпасов, применяемых военизированной охраной БЖД.

В ведомстве хотят проверить защищенность процесса движения, обеспечить сохранность средств и инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Генпрокуратура в октябре по группе происшествий возбудила уголовное дело об акте терроризма и умышленном приведении в негодность железнодорожных путей сообщения по ч.1 ст.289 и ч.4 ст.309.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки шестого Всебелорусского народного собрания назвал действия неизвестных на путях "признаками терроризма".

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Теги: Минск
 
 
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В последнее время в Беларуси зафиксировано множество случаев приведения в непригодное состояние сигнализации, транспортного оборудования, а также воровства...
 
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