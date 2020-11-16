В Минске временно закрывали станцию метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Одна станция метро Минского метрополитена с 13:30 была закрыта на вход и на выход, сообщили в пресс-службе минской подземки.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция "Площадь Ленина". Поезда следуют без остановки на данной станции. Приносим извинения за временные неудобства", – сообщили по этому поводу в Telegram-канале Минского метрополитена.

В 14:10 станцию снова открыли. Минская подземка работает в штатном режиме.

Метро регулярно закрывают во время массовых акций протеста . Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в понедельник в 14.00. Акция солидарности медиков, а также шествие пенсионеров, по планам, должны пройти от площади Независимости до площади Якуба Коласа.

В минувшее воскресенье из-за акций протеста в столице метро также временно закрывалось – поезда не останавливались на 14 станциях.