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В Минске временно закрывали станцию метро
16.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Одна станция метро Минского метрополитена с 13:30 была закрыта на вход и на выход, сообщили в пресс-службе минской подземки.
Мингорисполком
"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция "Площадь Ленина". Поезда следуют без остановки на данной станции. Приносим извинения за временные неудобства", – сообщили по этому поводу в Telegram-канале Минского метрополитена.
В 14:10 станцию снова открыли. Минская подземка работает в штатном режиме.
Метро регулярно закрывают во время
В минувшее воскресенье из-за акций протеста в столице метро также временно закрывалось – поезда
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В минувшее воскресенье из-за акций протеста в столице метро также временно закрывалось – поезда не останавливались на 14 станциях.
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