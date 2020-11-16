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«Цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко». В МВД прокомментировали воскресные акции

16.11.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД 15 ноября зафиксировало 35 протестных акций в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: TUT.BY

В милиции сообщили, что в Минске люди собирались в районе станции метро «Пушкинская», а также во дворах близлежащих домов по улице Притыцкого и проспекта Пушкина.

«Отдельные из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны», — добавили в МВД.

Там также прокомментировали зачистку «Площади перемен».

«Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко. Устроители фарса добились того, что собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки», — говорится в сообщении.

В Бресте и Гродно максимальное количество участников акций не превысило соответственно 250 и 200 человек. В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные акции.

В МВД также сообщили, что силовики применяли спецсредства — какие, не уточняется.

Не уточняется и общее количество задержанных по Беларуси в воскресенье. В сообщении МВД лишь указано, что более 700 человек из задержанных останутся под стражей до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Не уточняется и общее количество задержанных по Беларуси в воскресенье. В сообщении МВД лишь указано, что более 700 человек из задержанных останутся под стражей до...
 
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