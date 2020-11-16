«Медсестры, инфекционисты - все болеют». В Гомеле люди с температурой стоят в очереди в подвале поликлиники

Источник материала: Tut.by

В Гомеле, чтобы попасть на прием к врачу, люди с температурой вынуждены стоять в очереди несколько часов в условиях, которые и физически здоровому человеку выдержать непросто. Гомельчанин Дмитрий поделился фото коридора ожидания одной из городских поликлиник.





— Поднялась температура до 38. Пытался вызвать врача на дом, ответили, чтобы шел в поликлинику сам. Но не в свою на 8-й Иногородней, а на Бочкина, 182а (в филиал № 2, Гомельская центральная городская поликлиника), так как именно там есть отдельных вход и специальный кабинет для температурящих, — рассказывает молодой человек.

Но когда он пришел, очень удивился: приема врача пришлось ждать в подвале — именно там расположен тот самый кабинет.

Дмитрий решил не рисковать.

— В помещении — человек 30−40. Все больные, на нервах, ругаются, духота. Посмотрел на это и решил уйти: лучше уж я останусь без стипендии и дома отлежусь, чем находиться в этом аду.

TUT.BY позвонил в поликлинику, чтобы узнать, почему прием температурящих больных организован таким образом, а в ответ услышали, что комментировать ситуацию некому: заведующая филиалом в командировке, а заместитель — на приеме в «красной зоне», той самой, где и сделано фото.

— Некому комментировать. У нас сегодня не вышло человек 10 на работу. Медсестры, инфекционисты, которые ездили на заборы, — все болеют, — ответили в приемной.