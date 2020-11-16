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СК возбудил уголовное дело после воскресной акции памяти Романа Бондаренко
16.11.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске Фрунзенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по событиям 15 ноября. Об этом
Уголовное дело возбуждено по по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них — ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
«По данным следствия, 15 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций», — сообщает Следственный комитет.
Также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса за «повреждение объектов городской инфраструктуры и транспортных средств сотрудников органов внутренних дел».
Ведомство сообщает, что «проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности».
По данным правозащитников, н
Напомним, уголовное дело по этой же статье было возбуждено СК после марша 1 ноября. Подозреваемым тогда
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Также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса за «повреждение объектов городской инфраструктуры и транспортных средств...
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