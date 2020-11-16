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СК возбудил уголовное дело после воскресной акции памяти Романа Бондаренко

16.11.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске Фрунзенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по событиям 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: TUT.BY

Уголовное дело возбуждено по по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них — ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Ч.1 ст. 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления» — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

«По данным следствия, 15 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций», — сообщает Следственный комитет.

Также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса за «повреждение объектов городской инфраструктуры и транспортных средств сотрудников органов внутренних дел».

Ведомство сообщает, что «проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности».

По данным правозащитников, на воскресной акции, которая называлась «Я выхожу» и была посвящена памяти погибшего Романа Бондаренко, было задержано более тысячи человек. МВД сообщило, что более 700 человек из задержанных останутся под стражей до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

Напомним, уголовное дело по этой же статье было возбуждено СК после марша 1 ноября. Подозреваемым тогда стал 231 человек. Сейчас число подозреваемых ведомство не сообщает.

 
Теги: Минск
 
 
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Также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса за «повреждение объектов городской инфраструктуры и транспортных средств...
 
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