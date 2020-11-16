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Власти пояснили, зачем убрали мемориал с «Площади перемен» в память о Бондаренко

16.11.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти пояснили, зачем убрали мемориал с «Площади перемен» в память о Бондаренко. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: TUT.BY

Первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня рассказал, что в районе было несколько стихийных мемориалов в память о Романе Бондаренко, самый большой из них — в квартале улиц Червякова и Каховской.

— В связи с многочисленными обращениями граждан с 15 ноября их приводят в порядок в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов. В мероприятиях задействованы работники различных жилищно-эксплуатационных организаций. Они бережно переносят цветы, лампадки и другие принесенные горожанами ритуальные принадлежности в спецтехнику, которая отвозит их на специально выделенный участок на Северном кладбище, — пояснил замглавы.


Так «Площадь перемен» выглядела вчера вечером. Фото: TUT.BY

В течение 16 ноября места с мемориалами планируют убрать и «в дальнейшем поддерживать эти места в надлежащем санитарном состоянии».

Напомним, 11 ноября Романа Бондаренко избили во дворе на Червякова «неравнодушные граждане», которые пришли срезать ленточки с забора. После чего парень оказался в РУВД, из РУВД, по документам, его доставили в БСМП, он был в сопоре, отвечать на вопросы не мог и перед операцией впал в кому. Не приходя в чувство, молодой человек умер 12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Замглавы администрации Центрального района пояснил, что «в связи с многочисленными обращениями граждан их [мемориалы] приводят в порядок в соответствии с...
 
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