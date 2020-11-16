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Власти пояснили, зачем убрали мемориал с «Площади перемен» в память о Бондаренко
16.11.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти пояснили, зачем убрали мемориал с «Площади перемен» в память о Бондаренко. Об этом сообщает агентство «
Первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня рассказал, что в районе было несколько стихийных мемориалов в память о Романе Бондаренко, самый большой из них — в квартале улиц Червякова и Каховской.
— В связи с многочисленными обращениями граждан с 15 ноября их приводят в порядок в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов. В мероприятиях задействованы работники различных жилищно-эксплуатационных организаций. Они бережно переносят цветы, лампадки и другие принесенные горожанами ритуальные принадлежности в спецтехнику, которая отвозит их на специально выделенный участок на Северном кладбище, — пояснил замглавы.
В течение 16 ноября места с мемориалами планируют убрать и «в дальнейшем поддерживать эти места в надлежащем санитарном состоянии».
Напомним, 11 ноября Романа Бондаренко
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Замглавы администрации Центрального района пояснил, что «в связи с многочисленными обращениями граждан их [мемориалы] приводят в порядок в соответствии с...
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