Источник материала: Tut.by

Власти пояснили, зачем убрали мемориал с «Площади перемен» в память о Бондаренко. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: TUT.BY

Первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня рассказал, что в районе было несколько стихийных мемориалов в память о Романе Бондаренко, самый большой из них — в квартале улиц Червякова и Каховской.

— В связи с многочисленными обращениями граждан с 15 ноября их приводят в порядок в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов. В мероприятиях задействованы работники различных жилищно-эксплуатационных организаций. Они бережно переносят цветы, лампадки и другие принесенные горожанами ритуальные принадлежности в спецтехнику, которая отвозит их на специально выделенный участок на Северном кладбище, — пояснил замглавы.



Так «Площадь перемен» выглядела вчера вечером. Фото: TUT.BY

В течение 16 ноября места с мемориалами планируют убрать и «в дальнейшем поддерживать эти места в надлежащем санитарном состоянии».

Напомним, 11 ноября Романа Бондаренко избили во дворе на Червякова «неравнодушные граждане», которые пришли срезать ленточки с забора. После чего парень оказался в РУВД, из РУВД, по документам, его доставили в БСМП, он был в сопоре, отвечать на вопросы не мог и перед операцией впал в кому. Не приходя в чувство, молодой человек умер 12 ноября.