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«Минскводоканал» рассматривает вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой
16.11.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье и понедельник в Новой Боровой в большинстве домов
После обеда в понедельник официальный комментарий по ситуации опубликовали в официальном телеграм-канале Мингорисполкома «Минск.Официально».
«Минскводоканал»
«Для максимально быстрого выявления причин аварии предприятие провело обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения.
В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки», — сообщила организация.
Для жителей микрорайона организовали подвоз питьевой воды.
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«Минскводоканал» рассматривает вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой
В воскресенье и понедельник в Новой Боровой в большинстве домов нет воды. Одновременно рядом с районом появилось три биотуалета бело-красно-белой раскраски. После...
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