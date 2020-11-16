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«Минскводоканал» рассматривает вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой

16.11.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье и понедельник в Новой Боровой в большинстве домов нет воды. Одновременно рядом с районом появилось три биотуалета бело-красно-белой раскраски. После статьи о проблемах появился официальный комментарий «Минскводоканала». В организации рассматривают вариант умышленного повреждения системы водоснабжения.


После обеда в понедельник официальный комментарий по ситуации опубликовали в официальном телеграм-канале Мингорисполкома «Минск.Официально».

«Минскводоканал» заявил, что рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения.

«Для максимально быстрого выявления причин аварии предприятие провело обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения.

В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки», — сообщила организация.

Для жителей микрорайона организовали подвоз питьевой воды.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье и понедельник в Новой Боровой в большинстве домов нет воды. Одновременно рядом с районом появилось три биотуалета бело-красно-белой раскраски. После...
 
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