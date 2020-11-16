В Гомеле на вокзале женщина упала в обморок. Пока ею занимались врачи, милиция нашла в сумочке револьвер

Источник материала: Tut.by

На перроне гомельского железнодорожного вокзал женщина упала в обморок. Пока врачи оказывали ей помощь, милиционеры нашли в ее сумочке револьвер. Об этом сообщает МВД.

Инцидент произошел утром 14 ноября.

Пока врачи оказывали помощь, милиционеры устанавливали личность женщины. В поисках документов они открыли ее сумку — и нашли там револьвер системы Нагана образца 1895 года. Сразу вызвали следственно-оперативную группу.

Уже в больнице 48-летняя жительница Жлобинского района рассказала, что гостила у брата в Речице — и на балконе увидела оружие. Мол, родственник выпивает, в доме есть дети, так что в целях безопасности женщина решила забрать пистолет с собой.

Позже владелец револьвера рассказал, что нашел его несколько лет назад во время земляных работ.

Наган направили на баллистическую экспертизу, проводится проверка.