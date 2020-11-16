Минскводоканал назвал возможную причину отсутствия воды в Новой Боровой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. В связи с отсутствием воды в столичном районе "Новая Боровая" рассматривается вариант умышленного повреждения, сообщил в понедельник Telegram-канал "Минск. Официально".

Жители Новой Боровой в воскресенье и понедельник жаловались на отсутствие воды в домах. Чтобы максимально быстро выявить причину аварии, Минскводоканал обследовал сеть.

"Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения. В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды. Многие минчане самоорганизовались и привезли на Новую Боровую бутилированную воду. Также жители столицы помогают принести ее в квартиры тем, кто не может это сделать самостоятельно, например, мамам с детьми. В Telegram-каналах организованы чаты взаимопомощи, в которых минчане из других районов предлагают жителям Новой Боровой помощь со стиркой вещей.

Не первый случай

Проблемы с качеством воды летом и осенью периодически возникали в Минске. Масштабное ЧП в столице произошло в июне. Тогда без воды остались около 800 тысяч человек – жители Московского и Фрунзенского районов. Проблему устранили в течение нескольких дней, а для жильцов был организован подвоз воды в цистернах, к которым, порой, выстраивались большие очереди.

Тогда ситуацию под контроль взял президент Беларуси Александр Лукашенко. Причиной происшествия стал ремонт водовода. Рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.

Читайте также: