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Минскводоканал назвал возможную причину отсутствия воды в Новой Боровой

16.11.2020 16:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. В связи с отсутствием воды в столичном районе "Новая Боровая" рассматривается вариант умышленного повреждения, сообщил в понедельник Telegram-канал "Минск. Официально".

Жители Новой Боровой в воскресенье и понедельник жаловались на отсутствие воды в домах. Чтобы максимально быстро выявить причину аварии, Минскводоканал обследовал сеть.

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Пинске из-за аварии без воды остались детсад и несколько домов

"Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения. В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды. Многие минчане самоорганизовались и привезли на Новую Боровую бутилированную воду. Также жители столицы помогают принести ее в квартиры тем, кто не может это сделать самостоятельно, например, мамам с детьми. В Telegram-каналах организованы чаты взаимопомощи, в которых минчане из других районов предлагают жителям Новой Боровой помощь со стиркой вещей.

Не первый случай

Проблемы с качеством воды летом и осенью периодически возникали в Минске. Масштабное ЧП в столице произошло в июне. Тогда без воды остались около 800 тысяч человек – жители Московского и Фрунзенского районов. Проблему устранили в течение нескольких дней, а для жильцов был организован подвоз воды в цистернах, к которым, порой, выстраивались большие очереди.

Тогда ситуацию под контроль взял президент Беларуси Александр Лукашенко. Причиной происшествия стал ремонт водовода. Рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.

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Теги: Минск
 
 
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Организация проводит мониторинг качества воды, принимает необходимые меры для восстановления водоснабжения.
 
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