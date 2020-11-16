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Минскводоканал назвал возможную причину отсутствия воды в Новой Боровой
16.11.2020 16:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя - Sputnik. В связи с отсутствием воды в столичном районе "Новая Боровая" рассматривается вариант умышленного повреждения, сообщил в понедельник Telegram-канал "Минск. Официально".
Жители Новой Боровой в воскресенье и понедельник жаловались на отсутствие воды в домах. Чтобы максимально быстро выявить причину аварии, Минскводоканал обследовал сеть.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения. В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды. Многие минчане самоорганизовались и привезли на Новую Боровую бутилированную воду. Также жители столицы помогают принести ее в квартиры тем, кто не может это сделать самостоятельно, например, мамам с детьми. В Telegram-каналах организованы чаты взаимопомощи, в которых минчане из других районов предлагают жителям Новой Боровой помощь со стиркой вещей.
Не первый случай
Тогда ситуацию под контроль взял президент Беларуси Александр Лукашенко. Причиной происшествия стал ремонт водовода. Рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.
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Организация проводит мониторинг качества воды, принимает необходимые меры для восстановления водоснабжения.
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