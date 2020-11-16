Следственный комитет начал возбуждать уголовные дела на задержанных

По данным отдела Следственного комитета Фрунзенского района, возбуждены уголовные дела на участников протеста в Минске 15 ноября за грубое нарушение общественного порядка и хулиганство. Об этом сообщает СК в своем телеграм-канале.

Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 УК Республики Беларусь (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них).

Как сообщает следствие, 15 ноября в Минске прошли «несанкционированные массовые мероприятия», где сотрудники милиции задержали ряд граждан, «грубо нарушивших общественный порядок».

Протестующие отказались подчиняться приказам силовиков и это «повлекло нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел».

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

По информации пресс-службы МВД, вчера в стране было организовано 35 протестных акций. Точное количество задержанных не уточняется, говорится, что более 700 человек останутся под стражей до решения суда по административным правонарушениям. Но «количество участников уменьшилось, а протестная активность снизилась».

На данный момент проводятся следственные действия и поиск людей, которые могут быть причастны к противоправным действиям.