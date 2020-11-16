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Следственный комитет начал возбуждать уголовные дела на задержанных
16.11.2020 16:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
По данным отдела Следственного комитета Фрунзенского района, возбуждены уголовные дела на участников протеста в Минске 15 ноября за грубое нарушение общественного порядка и хулиганство. Об этом
Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 УК Республики Беларусь (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них).
Как сообщает следствие, 15 ноября в Минске прошли «несанкционированные массовые мероприятия», где сотрудники милиции задержали ряд граждан, «грубо нарушивших общественный порядок».
Протестующие отказались подчиняться приказам силовиков и это «повлекло нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел».
По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.
По информации пресс-службы МВД, вчера в стране было
На данный момент проводятся следственные действия и поиск людей, которые могут быть причастны к противоправным действиям.
Напомним, вчера в Беларуси
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По данным отдела Следственного комитета Фрунзенского района, возбуждены уголовные дела на участников протеста в Минске 15 ноября за грубое нарушение...
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