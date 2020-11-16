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Витебские афганцы против того, что мемориал Бондаренко устроили у «их» памятника - и убирают цветы и лампады
16.11.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске народным мемориалом в память об умершем минчанине Романе Бондаренко стал памятник воинам-интернационалистам «Боль». С пятницы, 13 ноября, горожане несут туда цветы, свечи, лампады и плакаты. Все это кто-то убирает, но возле скульптуры матери, которая держит умирающего сына, появляются новые свидетельства памяти. В витебских телеграм-каналах предполагают, что цветы убирают или коммунальники, или милиция, или сами бывшие афганцы. TUT.BY узнал позицию руководства городской организации ветеранов войны в Афганистане на этот счет.
Напомним, 13 ноября витебляне
Вечером 13 ноября к памятнику «Боль» снова шли люди, несли новые свечи и цветы, а также плакаты.
В субботу, 14 ноября, в городских пабликах появились сообщения, что цветы и свечи у памятника кто-то убрал. Высказывались разные предположения. По мнению одних, это сделали коммунальники, вторых — милиция, третьих — сами афганцы.
Но горожане и после этого продолжили приносить цветы к подножию «афганского» мемориала. В понедельник, 16 ноября, свечей и букетов уже значительно меньше, чем в пятницу, но люди продолжают сюда приходить.
TUT.BY решил узнать, как афганцы относятся к тому, что памятник «Боль», который в 1997 году поставили в честь 150 воинов, уроженцев Витебщины, погибших в Афганистане, в ноябре 2020 года, через три с половиной месяца после президентских выборов, горожане превратили в стихийный народный мемориал в память об умершем минчанине Романе Бондаренко.
— Мемориальный комплекс «Боль» в Витебске воздвигнут в память о погибших воинах-интернационалистах. Так какое действие еще может быть на этом месте? По отношению к постороннему человеку? Скажу честно, нас это [появление портретов Романа Бондаренко возле памятника] немножко не устраивает, — говорит председатель Витебской городской организации «Братство» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Ананченко. — Почему для этих целей выбрали памятник «Боль»? Это наш мемориал. Это наша горечь, память о тех 150 воинах, кто не вернулся домой с афганской войны. Мы согласны, ситуация — неоднозначная. Но для каждого действия должно быть свое достойное место. Для этого есть, например, церкви. Пусть горожане идут туда, ставят там свечи, вспоминают, говорят о Романе Бондаренко.
— А кто убирал цветы, которые принесли люди в знак скорби по Роману Бондаренко?
— Там были свечи, лампады, бело-красно-белые ленты… Такая атрибутика неприемлема, она незаконная. На сегодняшний день у нас атрибутика одна. От памятника мы убрали старые венки, потому что 25 декабря — скорбная дата: в этот день в 1979 году советские войска вошли в Афганистан. В этот день мы снова придем к памятнику, чтобы почтить память погибших, принести свежие венки и цветы. Соответственно, там должен быть порядок. Мы должны помогать и дворникам. Почему нет? Они тоже не могут везде уследить.
Напомним, 31-летний житель Минска Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом
Проверку по факту смерти начал проводить Следственный комитет, а 13 ноября Александр Лукашенко
Тело Романа родным пока
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Витебские афганцы против того, что мемориал Бондаренко устроили у «их» памятника - и убирают цветы и лампады
В Витебске народным мемориалом в память об умершем минчанине Романе Бондаренко стал памятник воинам-интернационалистам «Боль». С пятницы, 13 ноября, горожане несут...
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