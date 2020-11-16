Люди и передачи. Что сегодня происходит у гродненских ИВС, где ждут и ищут своих

Источник материала: Tut.by

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в Гродно в минувшее воскресенье, когда люди попытались собраться около стихийного мемориала Роману Бондаренко в сквере на месте Фары Витовта, были задержаны как минимум 72 человека. Гродненцев везли в ИВС на улицу Гая, а также в тюрьму на Кирова, некоторых задержанных перевезли в ИВС в Слоним. TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит около гродненских ИВС и тюрьмы, а также пообщался с родственниками и друзьями задержанных.





Около здания РОВД Октябрьского района, где находится городской ИВС, днем — несколько человек. Девушки упаковывают печенье, сигареты, шоколадки в прозрачные пакеты.

— А в фольге шоколад можно оставить?

— Лучше разверните, чтобы не было лишних вопросов, — говорит мужчина.

Он рассказывает, что вчера, в воскресенье, его девушка пошла в центр города.

— Не знаю, участвовала в акции или нет. Я был на работе, когда она позвонила и сказала: «Меня задержали». Ну и все. Вечером сюда пришел — ее не выпустили. Сегодня вот опять здесь.

В это время к зданию милиции подходят все новые и новые люди. Истории у людей практически одинаковые: их родные и близкие были задержаны в центре города.

— У нас забрали мужей, — рассказывают две женщины. — Притом мы тогда не были около Фары Витовта. Были вообще просто около магазина на улице Советской, это в нескольких сотнях метров от происходящего. Увидели людей в балаклавах, но решили никуда не бежать и не прятаться, мы же ничего противозаконного не делали. Силовики подошли к нам и просто увели мужчин с собой. Вот и вся наша история.









Среди задержанных в минувшее воскресенье — известный в городе фотограф Евгений Бузук, психотерапевт Игорь Попеня, врач-диагност Антон Прудко, отоларинголог Елена Вихрова и главный редактор портала autogrodno.by Михаил Кунцевич.

— Кого-то вчера увезли в Слонимский ИВС, вроде бы Елену и каких-то еще мужчин, только мы не знаем, сколько точно человек, — говорят гродненцы.

— Ну да, просто в Слониме врачей не хватает. Извините, черный юмор только остается в этой ситуации, — говорит одна из девушек.





По данным правозащитников, точно известно о том, что в слонимском ИВС находится гродненец Сергей Реер.

— А я вот не могу найти моего мужа. Здесь, на Гая, говорят, что его нет в списках, в тюрьму не могу дозвониться. Где искать — не знаю, — говорит одна из гродненок. — Одно дело, когда ты про все это читаешь где-то в интернете, другое — когда это происходит с тобой и твоей семьей. Оказываешься совсем не готовой.

— Девушка, вы не плачьте — найдется. Просто списки не сформированы до конца, — утешает ее женщина. — Ну пойдемте, попробуем передать продукты и одежду.





Когда будут суды над задержанными — родственники и друзья не знают. Надеются, что сегодня или вторник.

— Хотелось бы как-то побыстрее, чтобы знать, что дальше делать и как жить. Главное, чтобы не было «уголовки».

— Но они же ничего не делали, чтобы уголовное дело в отношении их заводить. Мы просто стояли, никого не трогали, мужчины не сопротивлялись, — говорит одна девушка.

Жители дома, который находится напротив ИВС, рассказывают, что задержанных сюда привозили до поздней ночи, размещали в спортивном зале, также приезжала скорая. Местные говорят, что врачи вывели парня, за медиками поехала и милицейская машина.





— Вообще много человек привезли, в окнах спортзала видно было, что там люди, а потом под нашими окнами стал ходить какой-то человек и что-то записывать. Может быть, смотрел, откуда фотографировали, ведь были снимки в интернете, сделанные из окон нашего дома. Не знаю, что это было, но свет мы на всякий случай выключили и не высовывались.

Около здания тюрьмы на улице Кирова — похожая ситуация. Правда, люди говорят, что сегодня, в понедельник, передачи для задержанных здесь, скорее всего, не примут.

— Как нам сказали, нет того человека, который подписи ставит. Все вежливо и корректно, но по факту люди там сидят в том, в чем были в воскресенье.





— Так давайте что-то делать, может быть, куда-то можно позвонить? Ведь вряд ли суды над всеми сегодня будут — много людей. Я звонила в суд Ленинского района, там сказали, что еще документы к ним не пришли, а значит, что судить могут и завтра, и послезавтра, — говорит одна из девушек.

Одна женщина рассказывает, что они пришли в воскресенье к Фаре Витовта, чтобы возложить цветы.

— Мы были с мужьями, я еще с сестрой. Стояли молча, потом зазвонил колокол на Фарном костеле — час дня, все подняли руки со знаком «Виктория», и всё — сразу же стали задерживать людей. Мы как-то растерялись, одна женщина обняла своего мужа, так к ним подбежали и стали его оттаскивать. В этот момент я увидела, что девушка-силовик потянулась за баллончиком, и я стала кричать: «Газ, газ!». И опять какая-то митусня, в ней я мужа и потеряла. Потом заскочили с сестрой в троллейбус, проехали остановку, вышли. Стали искать наших мужчин, но, конечно, не нашли. Потом узнала, что его сюда привезли, — говорит одна из женщин.









— Мы не знаем, сколько сейчас в тюрьме точно людей, — списков нет. Знаем, что Евгений Бузук там и Игорь Попеня.

Гродненцы все же надеются передать теплые вещи и немного еды своим задержанным.

Ближе к вечеру стало известно, что сегодня начали судить задержанных на акции протеста. Об этом сообщил Hrodna.life. Шесть человек уже вышли из СИЗО № 1: им дали штрафы в 5 и 10 базовых (135 и 270 рублей). Об осужденных на «сутки» пока неизвестно. Также суды идут в ИВС на Гая, 4.



