«Думали, витрину побьют». В Барановичах силовики ворвались в аптеку, чтобы задержать протестующих

Источник материала: Tut.by

15 ноября в Сети появилось видео, как силовики задерживают людей в Барановичской центральной районной аптеке. Выяснили, что там произошло и чем закончилось.

В воскресенье в Барановичах прошла акция памяти Романа Бондаренко, который погиб 12 ноября в Минске. Несколько десятков жителей города объединились в колонну и пошли по улице Ленина. Возле кинотеатра «Октябрь» за демонстрантами пошли силовики, начались задержания.

Около 10 человек спрятались от милиции в здании центральной районной аптеки, рассказала TUT.BY жительница города Татьяна (имя изменено. — TUT.BY), которая стала очевидцем произошедшего.

— Протестующие забежали. За ними в аптеку зашла милиция. Девчонки, которые забежали, сказали, что их блокировали, — поделилась женщина.

В аптеке сотрудники схватили мужчину. Девушки, которые стояли в зале, стали его защищать и просили отпустить. Противостояние длилось недолго. Отстоять парня девушкам не удалось. По словам Татьяны, из аптеки силовики вывели двух мужчин.

— Страшно было. Какой-то ужас и кошмар. Девчонки кричали. Не дай Бог. Когда уже мир у нас настанет…

Видео: Intex-press

По словам жительницы города, милиционеры не использовали спецсредства, никого не били.

— Думали, что в аптеке витрину побьют, но пострадали только двери, — говорит Татьяна.

По данным УВД Брестского облисполкома, 15 ноября во время акций протеста на территории области задержали 23 человека. Из них 18 в Бресте, четыре в Пинске и одного в Барановичах. На них составили протоколы по статье 23.34 за участие в несанкционированной акции.