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Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста адвоката Знака
16.11.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Суд не удовлетворил жалобу защиты члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака на продление срока содержания под стражей, сообщила пресс-служба КС.
"Суд Партизанского района отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей члена президиума КС Максима Знака", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее адвокату, который обвиняется по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), продлили срок содержания в СИЗО № 1 в Минске до 9 января.
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Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
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Таким образом, адвокат проведет в следственном изоляторе № 1 в Минске как минимум ближайшие два месяца.
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