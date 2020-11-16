Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста адвоката Знака

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Суд не удовлетворил жалобу защиты члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака на продление срока содержания под стражей, сообщила пресс-служба КС.

"Суд Партизанского района отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей члена президиума КС Максима Знака", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокату, который обвиняется по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), продлили срок содержания в СИЗО № 1 в Минске до 9 января.

С чего все начиналось

Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами выборов президента , объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Они считают, что на выборах победила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Генпрокуратура Беларуси возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции – Мария Колесникова и Максим Знак – являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.

Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.