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Новой третьей линией метро с четырьмя станциями пользуются около 10 тысяч человек

16.11.2020 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новой третьей линией метро с четырьмя станциями пользуются около 10 тысяч человек в день. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб рассказал, что 7 ноября, в первый день работы третьей ветки метро, на четырех станциях побывало 10 тысяч 420 пассажиров. На следующий день станциями воспользовались 3682 человека. С началом новой недели пассажиропоток увеличился. В среднем это 9,5−10 тысяч человек за день: 9 ноября — 10 823, 10 ноября — 9944, 11 ноября — 9547.

В статистике учитываются пассажиры, которые зашли на станции через турникеты на входах. Однако две станции — пересадочные: «Юбилейная площадь» связана с «Фрунзенской», а «Вокзальная» — с «Площадью Ленина», которая является одной из самых загруженных. Поэтому число пассажиров четырех новых станций столичной подземки в любом случае суммарно превышает отметку в 10 тысяч человек в день.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб рассказал, что 7 ноября, в первый день работы третьей ветки метро, четыре станции прошли 10 тысяч 420 пассажиров....
 
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