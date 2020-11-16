Источник материала: Tut.by

Новой третьей линией метро с четырьмя станциями пользуются около 10 тысяч человек в день. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб рассказал, что 7 ноября, в первый день работы третьей ветки метро, на четырех станциях побывало 10 тысяч 420 пассажиров. На следующий день станциями воспользовались 3682 человека. С началом новой недели пассажиропоток увеличился. В среднем это 9,5−10 тысяч человек за день: 9 ноября — 10 823, 10 ноября — 9944, 11 ноября — 9547.

В статистике учитываются пассажиры, которые зашли на станции через турникеты на входах. Однако две станции — пересадочные: «Юбилейная площадь» связана с «Фрунзенской», а «Вокзальная» — с «Площадью Ленина», которая является одной из самых загруженных. Поэтому число пассажиров четырех новых станций столичной подземки в любом случае суммарно превышает отметку в 10 тысяч человек в день.