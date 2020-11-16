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Журналистку TUT.BY и «Новага Часу» задержали в Минске после марша пенсионеров

16.11.2020 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистку TUT.BY и «Новага Часу» Александру Квиткевич задержали в Минске после окончания марша пенсионеров, который она освещала. Девушку доставили в Ленинское РУВД «для разбирательства».


Александра Квиткевич — журналист TUT.BY и газеты «Новы Час». Она выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж для газеты со ставшего уже традиционным по понедельникам протестного марша пенсионеров. Около 17.00 Александра перестала выходить на связь. Позже стало известно, что она находится в Ленинском РУВД.

Там же находится журналист БелаПАН Максим Лаврецкий. Оба журналиста были задержаны после окончания акции.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила TUT.BY, что журналистку Александру Квиткевич доставили в РУВД для разбирательства.

Напомним, накануне на воскресных акциях протеста, по данным Белорусского союза журналистов, было задержано 24 сотрудника СМИ — в Минске, Гродно, Витебске, Пинске. Большая часть из них была отпущена ночью после составления протокола, некоторые по-прежнему остаются в милиции.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Журналистка выполняла свои профессиональные обязанности, освещая протестную акцию. Сейчас она находится в Ленинском РУВД.
 
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