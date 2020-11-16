ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Гродно выглядит стихийный мемориал в сквере около памятника Фаре Витовта

16.11.2020 21:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стихийный мемориал, посвященный 31-летнему Роману Бондаренко, который был избит неизвестными в масках и умер, появился в Гродно около памятника Фаре Витовта. Гродненцы несли цветы в сквер около Советской площади. В минувшее воскресенье народный мемориал был разрушен неизвестными, цветы вывезли на грузовике, сквер огородили и какое-то время его охраняли силовики. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядит место памяти.


Вечером в воскресенье люди мемориал восстановили, но ночью кто-то разбил все лампадки. В понедельник заграждения вокруг сквера остались, но внутрь уже можно было пройти, а охраны уже не было. И люди снова понесли к памятнику Фаре Витовта. Также в городе появились и другие стихийные мемориалы.


Так выглядел памятник в минувшую пятницу.

В минувшее воскресенье цветы убрали.

Сейчас памятник выглядит так.




Цветы гродненцы оставляют и в разных местах города.




Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером в воскресенье люди мемориал восстановили, но ночью кто-то разбил все лампадки. В понедельник заграждения вокруг сквера остались, но внутрь уже можно было...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новой третьей линией метро с четырьмя станциями пользуются около 10 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика