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Как в Гродно выглядит стихийный мемориал в сквере около памятника Фаре Витовта
16.11.2020 21:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стихийный мемориал, посвященный 31-летнему Роману Бондаренко, который был избит неизвестными в масках и умер, появился в Гродно около памятника Фаре Витовта. Гродненцы несли цветы в сквер около Советской площади. В минувшее воскресенье народный мемориал был разрушен неизвестными, цветы вывезли на грузовике, сквер огородили и какое-то время его охраняли силовики. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядит место памяти.
Вечером в воскресенье люди мемориал восстановили, но ночью кто-то разбил все лампадки. В понедельник заграждения вокруг сквера остались, но внутрь уже можно было пройти, а охраны уже не было. И люди снова понесли к памятнику Фаре Витовта. Также в городе появились и другие стихийные мемориалы.
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Вечером в воскресенье люди мемориал восстановили, но ночью кто-то разбил все лампадки. В понедельник заграждения вокруг сквера остались, но внутрь уже можно было...
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