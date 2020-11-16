Как в Гродно выглядит стихийный мемориал в сквере около памятника Фаре Витовта

Источник материала: Tut.by

Стихийный мемориал, посвященный 31-летнему Роману Бондаренко, который был избит неизвестными в масках и умер, появился в Гродно около памятника Фаре Витовта. Гродненцы несли цветы в сквер около Советской площади. В минувшее воскресенье народный мемориал был разрушен неизвестными, цветы вывезли на грузовике, сквер огородили и какое-то время его охраняли силовики. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядит место памяти.





Вечером в воскресенье люди мемориал восстановили, но ночью кто-то разбил все лампадки. В понедельник заграждения вокруг сквера остались, но внутрь уже можно было пройти, а охраны уже не было. И люди снова понесли к памятнику Фаре Витовта. Также в городе появились и другие стихийные мемориалы.



Так выглядел памятник в минувшую пятницу.



В минувшее воскресенье цветы убрали.



Сейчас памятник выглядит так.











Цветы гродненцы оставляют и в разных местах города.











