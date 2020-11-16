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Беларусь призвала Польшу выдать основателей Telegram-канала
17.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня в министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским, на которой белорусская сторона потребовала в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом
«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live», — заявили в министерстве.
Во время встречи обсуждался вопрос выполнения странами договоренностей о «борьбе с организованной преступностью», а также транснациональной организованной преступностью.
Варшаве передали ноту с копией направленных белорусской Генеральной прокуратурой в адрес Министерства юстиции и Генпрокуратуры запросов о выдаче Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности. Белорусский МИД просит Польшу сделать это как можно быстрее из-за особой общественной опасности основателей канала.
Роман Протасевич
Напомним, Telegram-канал Nexta после начала массовых протестов в Беларуси стал одним из главных источников информации об акциях оппозиции. За неделю протестов количество его подписчиков увеличилось с 300 000 до 2 млн.
МВД Беларуси за время существования канала завело на Протасевича и Путило от четырех до шести уголовных дел суммарным сроком заключения до 25 лет. В связи с этим они попросили политическое убежище в Польше, где сейчас проживают.
В конце сентября Протасевич
20 октября канал и логотип Nexta признаны экстремистскими материалами. Путило и Протасевич сейчас находятся в межгосударственном розыске.
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Сегодня в министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским, на которой белорусская сторона...
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