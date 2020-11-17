В Гомеле в августе задержали и избили 30-летнего мужчину. Теперь его судят за насилие над милиционером

Источник материала: Tut.by

В Гомеле за насилие в отношении сотрудника внутренних дел судят 30- летнего Сергея Верещагина. Вечером 12 августа четверо милиционеров задерживали мужчину в его же доме, он, по их словам, ударил одного из них — и попал ногой в глаз.



Фото носит иллюстративный характер

Мужчина в клетке — обвиняемый Сергей Верещагин — часто прислоняет голову к стене и закрывает глаза. Время от времени то защитник, то судья интересуются его состоянием и спрашивают можно ли продолжать судебный процесс и не нужна ли ему медпомощь.

14 августа, через два дня после задержания Верещагина, к нему попала адвокат — и состояние подзащитного ее ужаснуло. Защитник настояла на том, что Сергею нужна медицинская помощь. Его отвезли в областную больницу, осмотрели. Среди диагнозов, которые поставили тогда врачи, были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы — в том числе грудной клетки, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, височных областей. Кто после задержания так избил Сергея, возможно, еще выясняют: он написал заявление в Следственный комитет.

А пока же в суде разбираются с другим делом, где он — обвиняемый. А потерпевший — сотрудник УВД Езепенко, которого, согласно материалам дела, Сергей ударил ногой в глаз. Вину Верещагин не признает.

Что говорят милиционеры?

По словам потерпевшего и трех его коллег (участкового и двух сотрудников УБЭП), которые проходят по делу свидетелями, вечером 12 августа Сергей из окна своей квартиры кричал на них, в том числе и матом, и бросался бутылками.

Дело было у дома № 38, расположенного напротив цирка, где в те дни люди наиболее активно собирались на акции протеста.

По словам свидетелей — милиционеров УБЭП, в тот вечер они вдвоем несли охрану общественного порядка на улице Советской. Ближе к десяти вечера у дома № 38 они общались с прохожими женщинами, а обвиняемый стал им кричать в форточку.

— Наверное, подумал, что мы задерживаем женщин. Если переводить на русский цензурный, обвиняемый кричал, чтобы мы уходили в дальнее путешествие. Неоднократно грозился применить оружие. Кричал «я вас расстреляю очередью», кинул бутылку из-под кока-колы и стеклянную бутылку от водки, — рассказывают милиционеры.

Сотрудники вызвали подкрепление — и уже вчетвером поднялись в квартиру, из окна которой им поступали угрозы. Постучали в дверь, открыла мама обвиняемого. По словам милиционеров, она просила их о помощи. Обвиняемый, по словам милиционеров, был пьян, а его майка была в крови. Также говорят сотрудники, мужчина вел себя агрессивно, хватал их за форму, пытался ударить — пришлось надевать наручники и задерживать. Когда выносили Верещагина из квартиры, он, утверждают милиционеры, брыкался, бился о стену и о пол головой.

На лестничном пролете между первым и вторым этажом сотрудники, мол, решили передохнуть, а когда снова попытались поднять обвиняемого, он, по их словам, ногой ударил одного из них, попал в глаз. Милиционер, говорят, на время перестал видеть. Все его коллеги-свидетели сходятся в том, что удар мужчина наносил умышленно.

Что говорит мама обвиняемого?

Впрочем, у мамы задержанного Елены — она также в суде выступает свидетелем — другая версия произошедшего.

Женщина рассказывает, что вечером пришла с работы домой. Дома был сын, он разогрел ей ужин, в это время у него зазвонил телефон и он ушел разговаривать в свою комнату. Примерно через полчаса Елена услышала как сын что-то кричал в окно, ей удалось разобрать только «Отойдите от девочек».

— Я даже не поняла, что за шум. Советская в те дни просто гудела, люди кричали, машины сигналили. Спросила у сына, что происходит. Он ответил: «Мама, невыносимо больше смотреть на то, что происходит». Я сказала ему быть благоразумным. Он ответил, что ради меня больше не будет, и ушел в комнату.

А потом пришли милиционеры, Елена открыла. Говорит, что сделала это, не задумываясь.

— Я спросила, что им нужно и что происходит. Тут же вышел Сергей, крикнул: «Мам, ты что сделала?», а они отвечают: «Сделала не мать, а ты», — вспоминает Елена.

Дальше, по ее словам, как только Сергей шагнул вперед, ему заломили руки, повалили на пол и надели наручники.

— Сергей стал кричать, просить о помощи, кричал от боли, — плачет в суде Елена. Она уверена, что ее сын ничего противоправного в тот вечер не совершал.

— Скажите, вы свой разговор со мной помните? — задает ей вопрос потерпевший.

— Не помню.

— Диалог был такой: вы попросили о помощи и сказали, что мужа дома нет, а сын разбушевался.

— Вранье! — отвечает эмоционально мама обвиняемого.

— Подтверждаете слова потерпевшего или не подтверждаете? — уточняет судья.

— Не подтверждаю, — отвечает женщина.

Она говорит, что никаких шрамов и ран, никакой крови в тот вечер на теле сына не было. А потом, уже утром, она увидела в подъезде капли — Елена уверена, что это кровь именно Сергея.

Милиционеры же уверяют, что не били обвиняемого, а завезли в Центральный РОВД — и больше в этот вечер и далее они его не видели.

Что дальше?

Адвокат Верещагина заявила ходатайство пригласить в суд в качестве специалистов врачей областной больницы, которые осматривали Сергея и могли бы рассказать о состоянии, в котором он поступил через два дня после задержания. А также эксперта, который давал заключение по телесным повреждениям Верещагина.

Суд ходатайство отклонил, объяснив, что к этому уголовному делу, в котором рассматривается насилие в отношении сотрудника внутренних дел, а не насилие в отношении обвиняемого, состояние здоровья Верещагина после задержания отношения не имеют.

В суде объявили перерыв. Следующее заседание — 25 ноября.