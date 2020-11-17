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В Бресте будут судить мужчину, который во время акции протеста забрал у милиционера радиостанцию

17.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летний брестчанин обвиняется в краже радиостанции у сотрудника милиции во время акции протеста 20 сентября, сообщает Генпрокуратура.


Дом правосудия в Бресте

По версии обвинения, 20 сентября во время разгона демонстрантов возле входа в магазин на улице Советской он тайно похитил радиостанцию у сотрудника милиции. Затем он отнес устройство домой. В тот же день его нашли по камерам видеонаблюдения и вызвали в отделение милиции. Там брестчанин добровольно вернул станцию.

Причину своего поступка он объяснить не смог.

Ущерб оценили в 890 рублей.

Мужчину обвиняют в краже. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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