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Минчанину дали три года колонии за то, что он распылил перцовый баллончик в лицо милиционеру
17.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин получил срок в колонии за то, что в начале сентября распылил содержимое перцового баллончика в лицо милиционеру. Сотрудник милиции получил химические ожоги лица, шеи и глаз. Об этом
Инцидент произошел вечером 3 сентября на столичном Логойском тракте, где проходила локальная протестная акция. Один из ее участников распылил перцовый баллончик в лицо милиционеру, который, как сообщается, выполнял «задачу в соответствии с должностной инструкцией по охране общественного порядка». Сотрудник милиции получил химические ожоги лица, шеи и глаз.
Действия обвиняемого подпадали под ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы.
В итоге суд признал минчанина виновным в нападении на милиционера и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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Инцидент произошел в начале сентября во время локальной протестной акции в одном из районов столицы.
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