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Минчанину дали три года колонии за то, что он распылил перцовый баллончик в лицо милиционеру

17.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин получил срок в колонии за то, что в начале сентября распылил содержимое перцового баллончика в лицо милиционеру. Сотрудник милиции получил химические ожоги лица, шеи и глаз. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Wikimedia Commons

Инцидент произошел вечером 3 сентября на столичном Логойском тракте, где проходила локальная протестная акция. Один из ее участников распылил перцовый баллончик в лицо милиционеру, который, как сообщается, выполнял «задачу в соответствии с должностной инструкцией по охране общественного порядка». Сотрудник милиции получил химические ожоги лица, шеи и глаз.

Действия обвиняемого подпадали под ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы.

В итоге суд признал минчанина виновным в нападении на милиционера и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Инцидент произошел в начале сентября во время локальной протестной акции в одном из районов столицы.
 
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