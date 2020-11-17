Минчанина осудили за оскорбление командира могилевского ОМОНа по телефону

Источник материала: Tut.by

В Могилеве суд Октябрьского района оштрафовал 37-летнего минчанина за оскорбление командира могилевского ОМОНа. Мужчина нецензурно выражался в адрес силовика по телефону, сообщает УВД.



Скриншот видео УВД Могоблисполкома

Минчанин позвонил командиру могилевского ОМОНа 11 октября. Он оскорблял сотрудника милиции, в том числе нецензурно выражался.

Минчанина задержали, он во всем признался и раскаялся. Сказал, что лично командира могилевского ОМОНа не знает, «поддался эмоциям из-за происходящего в стране».