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Минчанина осудили за оскорбление командира могилевского ОМОНа по телефону
17.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве суд Октябрьского района оштрафовал 37-летнего минчанина за оскорбление командира могилевского ОМОНа. Мужчина нецензурно выражался в адрес силовика по телефону,
Минчанин позвонил командиру могилевского ОМОНа 11 октября. Он оскорблял сотрудника милиции, в том числе нецензурно выражался.
Минчанина задержали, он во всем признался и раскаялся. Сказал, что лично командира могилевского ОМОНа не знает, «поддался эмоциям из-за происходящего в стране».
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Мужчина сказал, что «поддался эмоциям из-за происходящего в стране», а лично он командира ОМОНа не знает.
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