ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанку, которая раскрасила из баллончика голову милиционеру, будут судить по двум уголовным статьям

17.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанку, раскрасившую баллончиком фасад здания и голову милиционера, теперь будут судить по двум уголовным статьям — расследование инцидента с ее участием уже завершено. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Как сообщается, 38-летняя женщина рассказала, что решила исписать стены здания с помощью баллончика с краской, который был у нее дома. По информации следствия, в момент совершения преступления она была пьяна. Теперь женщина обвиняется в совершении преступлений по статьям 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) и 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

Ранее минчанка не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, а также в полном объеме возместила причиненный ущерб.


Фото: пресс-служба МВД

Напомним, все случилось в ночь с 6 на 7 октября на улице Кабушкина в Минске. Сотрудник милиции, который возвращался с работы домой, увидел, как неизвестная женщина рисует баллончиком с краской на стене здания. Милиционер попытался ее остановить, а женщина начала убегать и, оказывая сопротивление, распылила краску на голову правоохранителя, но была в итоге задержана.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со слов женщины, она начиталась радикальной информации в интернете и решила нанести надписи на стену здания. За этим занятием ее застал милиционер.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте будут судить мужчину, который во время акции протеста забрал у милиционера радиостанцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика