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Минчанку, которая раскрасила из баллончика голову милиционеру, будут судить по двум уголовным статьям
17.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанку, раскрасившую баллончиком фасад здания и голову милиционера, теперь будут судить по двум уголовным статьям — расследование инцидента с ее участием уже завершено. Об этом
Как сообщается, 38-летняя женщина рассказала, что решила исписать стены здания с помощью баллончика с краской, который был у нее дома. По информации следствия, в момент совершения преступления она была пьяна. Теперь женщина обвиняется в совершении преступлений по статьям 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) и 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.
Ранее минчанка не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, а также в полном объеме возместила причиненный ущерб.
Напомним, все
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Минчанку, которая раскрасила из баллончика голову милиционеру, будут судить по двум уголовным статьям
Со слов женщины, она начиталась радикальной информации в интернете и решила нанести надписи на стену здания. За этим занятием ее застал милиционер.
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