Минчанку, которая раскрасила из баллончика голову милиционеру, будут судить по двум уголовным статьям

Источник материала: Tut.by

Минчанку, раскрасившую баллончиком фасад здания и голову милиционера, теперь будут судить по двум уголовным статьям — расследование инцидента с ее участием уже завершено. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Как сообщается, 38-летняя женщина рассказала, что решила исписать стены здания с помощью баллончика с краской, который был у нее дома. По информации следствия, в момент совершения преступления она была пьяна. Теперь женщина обвиняется в совершении преступлений по статьям 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) и 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

Ранее минчанка не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, а также в полном объеме возместила причиненный ущерб.



Фото: пресс-служба МВД

Напомним, все случилось в ночь с 6 на 7 октября на улице Кабушкина в Минске. Сотрудник милиции, который возвращался с работы домой, увидел, как неизвестная женщина рисует баллончиком с краской на стене здания. Милиционер попытался ее остановить, а женщина начала убегать и, оказывая сопротивление, распылила краску на голову правоохранителя, но была в итоге задержана.