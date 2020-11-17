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Задержанный при освещении акции памяти Романа Бондаренко фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго осужден на 15 суток

17.11.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго осужден на 15 суток ареста. Такое решение 17 ноября приняла судья суда Московского района Ольга Малашенко, сообщает БелаПАН.


Фото: Радыё Свабода

Шавлюго был задержан 15 ноября в Минске во время освещения акции памяти Романа Бондаренко. В отношении Шавлюго был составлен протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). До суда фотокор находился в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

В отношении задержанной вместе с ним корреспондентки БелаПАН Юлии Котской также был составлен протокол по статье 23.34 КоАП, после чего она была отпущена из Московского РУВД.

Всего в Минске 15 ноября было задержано 24 журналиста, часть из них впоследствии отпустили.

Екатерина Андреева (телеканал "Белсат") признана подозреваемой по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго осужден на 15 суток ареста. Такое решение 17 ноября приняла судья суда Московского района Ольга Малашенко, сообщает БелаПАН.
 
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