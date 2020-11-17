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Реакция местных властей на коллапс с водой и отоплением в Новой Боровой: без комментариев

17.11.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новой Боровой третий день проблемы с водой — ее нет. Из-за этого во вторник отменили занятия в школе и детских садах. Также сегодня у людей исчезло и отопление. Мы позвонили в райисполком, облисполком и ЖКХ области, чтобы узнать реакцию властей на решение проблемы.

В Минском райисполкоме рассказали, что глава на больничном, его заместитель по ЖКХ и строительству на выезде. Также в Минском райисполкоме пояснили, что проблему воды в Новой Боровой решает вышестоящее руководство — Миноблисполком.

В Миноблисполкоме заместитель руководителя, курирующий вопросы ЖКХ, на больничном. В пресс-службе в итоге сказали, что никто в Миноблисполкоме ситуацию не прокомментирует.

Директор ЖКХ Минской области Василий Шашок также передал через приемную, что никаких комментариев давать не будет.

На сайте области и района ни в новостях, ни в актуальной информации нет сообщений о проблемах с водой и отоплением.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этого вопроса могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

На протяжении всех этих дней другие люди помогают жителям Новой Боровой. Как минимум — привозят воду, приглашают помыться к себе. А сегодня в телеграме появился и чат помощи жителям Новой Боровой.

«Минскводоканал» рассказал, что водоснабжение жилого района «Новая Боровая» будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды.

Правозащитники по этому вопросу обратились в ООН. Они уверены, что отключение воды связано с гражданской позицией местных жителей.

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В Новой Боровой третий день проблемы с водой - ее нет. Из-за этого во вторник отменили занятия в школе. Также сегодня у людей исчезло и отопление. Мы позвонили в...
 
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