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Реакция местных властей на коллапс с водой и отоплением в Новой Боровой: без комментариев
17.11.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новой Боровой третий день проблемы с водой —
В Минском райисполкоме рассказали, что глава на больничном, его заместитель по ЖКХ и строительству на выезде. Также в Минском райисполкоме пояснили, что проблему воды в Новой Боровой решает вышестоящее руководство — Миноблисполком.
В Миноблисполкоме заместитель руководителя, курирующий вопросы ЖКХ, на больничном. В пресс-службе в итоге сказали, что никто в Миноблисполкоме ситуацию не прокомментирует.
Директор ЖКХ Минской области Василий Шашок также передал через приемную, что никаких комментариев давать не будет.
На сайте области и района ни в новостях, ни в актуальной информации нет сообщений о проблемах с водой и отоплением.
Напомним, с воскресенья в Новой Боровой
На протяжении всех этих дней другие люди помогают жителям Новой Боровой. Как минимум — привозят воду, приглашают помыться к себе. А сегодня в телеграме появился и
«Минскводоканал»
Правозащитники по этому вопросу
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В Новой Боровой третий день проблемы с водой - ее нет. Из-за этого во вторник отменили занятия в школе. Также сегодня у людей исчезло и отопление. Мы позвонили в...
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