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Беларусь заняла 40-е место из 100 в глобальном рейтинге владения английским языком

17.11.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь в мировом рейтинге владения английским языком за год поднялась на семь позиций, опережая при этом Россию и Украину. Об этом говорится в рейтинге EF English Proficiency Index за 2020 год.


Фото: unsplash.com

Рейтинг владения языком EF English Proficiency Index за 2020 год был составлен на основе данных 2,2 миллиона совершеннолетних жителей 100 стран и регионов мира, для который английский — не родной. Список составлялся исходя из информации о пройденных пользователями языковых тестах.

В нынешнем году в рейтинге Беларусь занимает 40-ю строчку, входя в группу стран со средним владением английским языком. За год наша страна поднялась сразу на семь позиций — в 2019 году мы располагались на 47-м месте и входили в группу с низким владением языком. Россия расположилась строчкой ниже (в 2019 году была на 48-м месте), а Украина заняла 44-е место (год назад была на 49-м месте).

Среди наших соседей лидирует Польша — 16-е место рейтинга, причем в прошлом году она была на 11-й строчке. Следом на 24-й строчке идет Литва, которая за год опустилась на три позиции. А вот Латвия улучшила свои результаты: сейчас она на 29-м месте, а в 2019 году была на 32-м.

В мире по уровню владения английским языком второй год подряд лидируют Нидерланды — при этом надо не забывать, что нидерландский язык вместе с английским и немецким входит в западногерманскую языковую подгруппу. Дальше в пятерке скандинавские страны: Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия. Выше всех в Азии в рейтинге находится Сингапур — он на 10-м месте. Из африканских стран лучший показатель у ЮАР — 12-е место. В Южной Америке лидирует Аргентина (25-е место).

 
 
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Ниже нашей страны располагаются Россия и Украина, а вот другие соседи Беларуси опережают ее в рейтинге.
 
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