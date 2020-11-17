Все точки протестного Минска на одной карте: собрали важные места

Источник материала: Tut.by

Где находится мемориал Тарайковскому, где строили баррикады в августе и где собираются по понедельникам пенсионеры. Сегодня ответы на эти вопросы знает каждый минчанин (а возможно, и белорус), который участвует в акциях протеста. Эти места нужно сохранить и для истории: чтобы и через десять, и через двадцать лет мы вспомнили все, что пережили. Представляем эксклюзив TUT.BY — карта протестного Минска с описаниями каждой точки. Бонус — их координаты и как доехать туда на общественном транспорте.