В Гомельском цирке - новый директор

Источник материала: Tut.by

В Гомельском цирке — новый генеральный директор. На должность руководителя назначена Анастасия Сарасеко, сообщает «Гомельская правда».



Фото Алексея Герасименко, «Правда Гомель»

Анастасия — из династии цирковых артистов в четвертом поколении, ее дедушка — создатель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, цирка имени Валерия Абеля. В последние годы она была директором Дворца культуры «Костюковка».

Среди планов нового руководителя — сохранение традиций. Внимание также будет уделяться и тому, чтобы на большой цирковой сцене могли показать себя любительские цирковые коллективы области. Также стоит задача сформировать свою труппу.

Напомним, в мае умер 73-летний директор гомельского цирка Яков Лобович, который возглавлял его с 1982 года.