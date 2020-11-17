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В Гомельском цирке - новый директор
17.11.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском цирке — новый генеральный директор. На должность руководителя назначена Анастасия Сарасеко,
Анастасия — из династии цирковых артистов в четвертом поколении, ее дедушка — создатель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, цирка имени Валерия Абеля. В последние годы она была директором Дворца культуры «Костюковка».
Среди планов нового руководителя — сохранение традиций. Внимание также будет уделяться и тому, чтобы на большой цирковой сцене могли показать себя любительские цирковые коллективы области. Также стоит задача сформировать свою труппу.
Напомним, в мае
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Анастасия - из династии цирковых артистов в четвертом поколении.
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