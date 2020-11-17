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"Минскводоканал" рассказал, когда появится вода в Новой Боровой

17.11.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. В Новой Боровой проверяется качество воды, после этого водоснабжение полностью восстановится, сообщили в "Минскводоканале".

© Sputnik
Как минчане помогают Новой Боровой пережить холод и отсутствие воды

"Восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. В соответствии с регламентами "Минскводоканал" приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу", - передает БелТА комментарий "Минскводоканала".

После того, как будут получены положительные результаты лабораторной проверки качества воды, водоснабжение восстановят в полном объеме. Точные сроки такой проверки не сообщаются.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды, а сегодня здесь пропало и отопление. "Минскводоканал" сообщал, что среди возможных причин проблем с водоснабжением может быть и умышленное повреждение. 

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Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне были отобраны пробы воды для проведения лабораторной проверки, сроки ее проведения не сообщаются.
 
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