"Минскводоканал" рассказал, когда появится вода в Новой Боровой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. В Новой Боровой проверяется качество воды, после этого водоснабжение полностью восстановится, сообщили в "Минскводоканале".

"Восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. В соответствии с регламентами "Минскводоканал" приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу", - передает БелТА комментарий "Минскводоканала".

После того, как будут получены положительные результаты лабораторной проверки качества воды, водоснабжение восстановят в полном объеме. Точные сроки такой проверки не сообщаются.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды , а сегодня здесь пропало и отопление . "Минскводоканал" сообщал, что среди возможных причин проблем с водоснабжением может быть и умышленное повреждение.

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