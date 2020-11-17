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"Минскводоканал" рассказал, когда появится вода в Новой Боровой
17.11.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. В Новой Боровой проверяется качество воды, после этого водоснабжение полностью восстановится, сообщили в "Минскводоканале".
"Восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. В соответствии с регламентами "Минскводоканал" приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу", - передает
После того, как будут получены положительные результаты лабораторной проверки качества воды, водоснабжение восстановят в полном объеме. Точные сроки такой проверки не сообщаются.
Напомним, с воскресенья в Новой Боровой
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В микрорайоне были отобраны пробы воды для проведения лабораторной проверки, сроки ее проведения не сообщаются.
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