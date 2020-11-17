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Как минчане помогают Новой Боровой пережить холод и отсутствие воды
17.11.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Жители столичного микрорайона Новая Боровая в воскресенье столкнулись с проблемой -
Но тут же появились и хорошие новости - минчане наперебой стали звать людей из пострадавшего района в гости - предлагали принять душ, воспользоваться стиральной машинкой, набрать воды с собой.
Некоторые неравнодушные даже предлагают подселить к себе семью из Новой Боровой на время коллапса.
"Выделим комнату для 2-3-х человек, можно с ребенком", - пишет одна из минчанок.
"Могу приютить семью, животные не помеха", - предлагает другая.
А кто-то едва ли не уговаривает пострадавших жильцов микрорайона приехать в гости и обещает к стандартному набору помощи добавить чай и печенье.
Появились и предложения от организаций. Так, общественная баня приглашает жителей Новой Боровой принять душ бесплатно. Единственное ограничение - баня мужская, так что девушкам придется искать для водных процедур другое место.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Во флешмоб помощи оставшемуся без воды микрорайону включились не только минчане. Так, в одном из чатов взаимопомощи прозвучал крик души с другого конца Беларуси.
"Живу в Бресте, но помочь хочется. Может быть, где-то идет сбор денег на питьевую воду? Я бы скинула!" - пишет неравнодушная к проблемам земляков белоруска. Желающих помочь Новой Боровой оказалось так много, что для помощи микрорайону в мессенджере Telegram оформили уже отдельный чат.
А в понедельник к проблемам жителей Новая Боровая прибавилась еще одна -
Уже оформились хэштеги, по которым жители микрорайона могут искать помощь: #помыться #постирать #поесть #набратьводы #переночевать.
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Белорусы воспользовались мессенджерами для благого дела - жителям района, оставшегося без воды, небезразличные соседи предлагают помощь.
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