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В Березовском районе рыбак выловил 9-килограммовую щуку
17.11.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9-килограммовую щуку выловил рыбак Владимир Данилюк. Фотографией улова мужчина поделился в соцсетях.
Вес рыбы составляет около 9 килограммов. Рыбачил на водохранилище Селец.
В этом году белорусским рыбакам было чем похвастаться.
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