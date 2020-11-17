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Экс-премьер Беларуси возглавил российскую угледобывающую группу
17.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании "Группа Сибуглемет", сообщили во вторник в пресс-службе ВЭБа.
Также Кобяков станет председателем совета директоров управляющей компании "Холдинг Сибуглемет". Экс-премьер в новой должности займется разработкой стратегии и будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия.
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Руководство компании уверено, что управленческий опыт и стратегическое видение Андрея Кобякова позволят решить ряд накопленных проблем компании.
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