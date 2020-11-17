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Задержанный на акции памяти Романа Бондаренко журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста

17.11.2020 14:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 ноября. Журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста. Такое решение принял 17 ноября судья суда Советского района Минска Сергей Шатило, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). 

Тарас Круцких был задержан 15 ноября во время акции памяти Романа Бондаренко. В БАЖ отмечают, что он не работал на этой акции как журналист. 

На Круцких составили два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и за сопротивление милиции (ст. 23.4 КоАП). 

Тарас Круцких (Тарналицкий) сотрудничает с независимыми медиа, в настоящее время — с онлайн-ресурсом av.by. 

15 ноября в Минске было задержано 24 журналиста.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 ноября. Журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста. Такое решение принял 17 ноября судья суда Советского района Минска Сергей Шатило,...
 
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