«Думаем, это месть за нашу позицию». Что происходит в Новой Боровой, где третий день нет воды

Источник материала: Tut.by

В Минском микрорайоне Новая Боровая третий день нет воды. Сегодня там из-за этого не работает школа, а жители носят воду в бутылках и ведрах. Еще вчера «Минскводоканал» сказал, что кто-то мог умышленно повредить задвижку в системе водоснабжения. Сегодня говорят, что аварию устранили, но воду в квартал до сих пор не подали — мол, теперь ее проверяет санстанция. Больше того, утром в некоторых домах пропадало отопление . Жители все это считают местью за протестные настроения в квартале. TUT. BY посмотрел, что происходит в квартале.





— Муж с утра не пошел на работу — к счастью, свободный график. Объехал весь район, искал воду, — рассказывает жительница Новой Боровой Светлана.

На момент разговора (около 10 часов утра) в квартал уже приехали бочки с водой от «Минскводоканала». Две стоят прямо здесь, у дома нашей собеседницы — на Авиационной, 13.









У Светланы с мужем — двое детей, младшей — три года. Есть в семье и пожилая бабушка. Уже который день их быт — тазики и ведра.

— Вот этого всего хватает на вечер, я скажу, — кивает Светлана на запасы воды, которые удалось сделать с утра. — Не мыться мы еще можем какое-то время, но надо же еду готовить, ходить в туалет.









Старший ребенок в школу не пошел. Это та самая новостройка, «Школа будущего», где недавно были большие проблемы с уборкой. В понедельник она работала, но вчера вечером родителям сообщили: во вторник учебы не будет, именно из-за проблем с водоснабжением.

— Там и так ситуация так себе — много детей, не хватало уборщиц, постоянно санстанция приезжала. Но, извините меня, без воды как? Дети ходят в туалет, надо постоянно это смывать. Говорили, что на первом этаже вчера была вода — с небольшим напором. Но школа-то двухэтажная, — объясняет Светлана.





Тут же, на Авиационной, несут воду Анна с сыном-третьеклассником.

— Мы стараемся позитив сохранять, — смеется Анна. — Вот сыну сегодня в школу не надо, он доволен. Но вообще у нас четыре человека в семье. Третий день без воды — сложновато. Спасибо, у нас бабушка живет в Уручье, там можно помыться.

Жители Новой Боровой выстраиваются в очередь к цистернам с водой — глаза засыпает снег, который так не вовремя. Люди обсуждают утреннее объявление обслуживающей компании «А-100 комфорт» об аварии на местной котельной.



Сотрудники строительной организации, которые делают ремонт в одном из домов, тоже вынуждены привозить издалека воду для работы

Несмотря на сообщение, что в некоторых домах Новой Боровой пропало отопление, наши собеседники говорят, что пока в их квартирах тепло.

— У нас пока батареи теплые. Компания просит не сливать воду из радиаторов, иначе отопление пропадет, — поясняет Сергей, житель дома по улице Небесной.

Отметим, что уже после нашего репортажа отопление в дома вернулось.

Мужчина отмечает, что в Новую Боровую уже который день активно приезжают волонтеры — привозят воду. Причем обычные люди начали помогать гораздо раньше, чем в квартал направили «государственные» цистерны с водой.

— В местном чате за ночь стало больше почти на тысячу человек — все предлагают привезти воду или пустить в свою квартиру — помыться, вещи постирать, — все что угодно. Вообще, конечно, ужас. Столько тысяч человек без воды уже третий день, и никто от властей не шевелится, поэтому мы считаем, что мы в осаде. Ещё и эти бело-красно-белые туалеты привезли. Ай, детский сад! — вздыхает мужчина.





Бело-красно-белые туалеты — это не шутка. Действительно, в тот же день, когда в квартале пропала вода, кто-то привез в Новую Боровую биотуалеты, выкрашенные в цвета национального флага. Местные жители говорят об этом так: «Издевательство!». Они считают, что и бело-красно-белые туалеты, и авария на водопроводных сетях, и сегодняшняя авария, из-за которой пропало отопление, — все связано с их активной гражданской позицией.

Напомним, Новая Боровая последние месяцы — протестный микрорайон. На двух избирательных участках здесь победила Светлана Тихановская, после выборов в квартале люди активно вывешивают бело-красно-белые флаги.

— Я видел, как устанавливали бело-красно-белые туалеты, — говорит местный житель Алексей. — Это делали манипулятором, а рядом на стоянке на Гинтовта стоял микроавтобус, похожий на те, что работают на акциях. Я не знаю, связан ли микроавтобус с туалетами, но не рискнул, проходя мимо, спрашивать, что это вообще такое.









Известно, что местные жители отправили электронное обращение в Генпрокуратуру — просят разобраться с ситуацией с отключением воды.

Практически на центральной площади микрорайона Новая Боровая стоит детский садик «Жираф». Мы встретили нескольких родителей, которые рассказали, что с утра привозили сюда воду. Администрация детского сада нам пояснила, что учреждение работает нормально, внутри тепло (и это правда), цистерну с водой прислали по первому звонку заведующей.

— Родители утром привозили воду, большое спасибо, но это скорее их добрый жест, — отметили в детском саду. — Воды хватает.

На самой центральной площади — одна из точек, куда волонтеры подвозят воду. Около 11 часов утра там стоял с десяток бутылей с водой. Здесь же — шестеро милиционеров. Местные жители рассказали, что сегодня утром сюда приезжали силовики, МЧС и чиновники.





— Мы подходили к милиционерам узнать — может быть, они здесь по поводу воды. Ведь и «Минскводоканал» предполагает, что задвижку могли свинтить умышленно. Но милиционеры сказали — нет, мы не по этому поводу, — рассказывает мама с маленьким ребенком. — Зато все эти люди поснимали сегодня флаги, которые висели на подъездах домов по улице Леонардо да Винчи. Флаги их больше интересуют, чем наши проблемы с водой.

Жители добавляют, что вчера здесь была председатель Боровлянского сельского исполкома Жанна Воробей.

— Когда она здесь была, как раз убирали наш мемориал в память об убитом Романе Бондаренко, плакаты с выдержками из Конституции. О воде нам никто ничего не говорил вчера, — пожимают плечами местные.

— У вас есть информация? — подходит к молодежи на площади пожилая женщина.

— У нас есть информация, что мы в непонятной стране живем, — ответил кто-то.

— Это гибридная война, — подытоживает пенсионерка.

Светлана Николаевна — тоже пенсионерка. Вместе с мужем несут воду в розовых ведрах.

— Эти розовые ведерки — из прошлой жизни, — смеются пенсионеры.





Воду пожилые люди несут из дома на Леонардо да Винчи, 2. Там вода есть!

— Этот дом сдавали первым, он от сети на Гинтовта запитан, — поясняют пенсионеры. — Вот соседи нас и спасают.

— Мы живем в доме на Авиационной, 3. У нас там сегодня силовики чистили, снимали флаги, — говорит Светлана Николаевна. — Я им предложила сбегать мне за водой. Ответили, что это не их дело. Я думаю, все это потому, что мы — непокорные!

К пенсионерам подбегает школьник и протягивает бутылки с водой:

— Возьмите, пожалуйста, это от нашего дома.

— Молодец, хорошим человеком вырастешь, — улыбаются пенсионеры. — Ой, а люди у нас такие хорошие! И не только тут. Сегодня мужчина пожилой позвонил, сказал: «Я не в вайбере, не в телеграме. Дайте людям мой телефон — пусть приезжают с маленькими детьми в Уручье ко мне, помыться».





Александр с женой живут в доме на Леонардо да Винчи, 2, — в том, где есть вода.

— Берем пустую тару, наполняем, относим соседям. Новостей не читаем сегодня, мы сегодня воду носим.

После двух часов дня во вторник близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» сообщил , что президенту доложили о ситуации в Новой Боровой.

Контролировать обеспечение квартала водой поручили помощнику Александра Лукашенко по Минску Александру Барсукову (раньше был заместителем главы МВД) и уполномоченной по столице Наталье Кочановой.