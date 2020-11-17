86 тысяч лампочек. Как украсят Гродно к новогодним праздникам и когда начнут ставить елки

Источник материала: Tut.by

В Гродно в скором времени начнут украшать город к новогодним праздникам. Как пишет «Вечерний Гродно», елки на центральных площадях и улицах областного центра в этом году поставят до 7 декабря. К этому дню в городе появится и праздничная иллюминация.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

По информации газеты «Гродненская правда», «Горсвет» планирует установить 9 новогодних елок с гирляндами:

на площадях Ленина и Советской,

улицах Дзержинского, Лиможа, Кабяка, Врублевского,

на проспекте Космонавтов в районе автовокзала,

в микрорайонах Ольшанка и Погораны-Кошевники.

Кроме того, в Ольшанке свою елку поставит торговая компания «Санта», на улице Горновых — областная филармония. Торговый центр «Корона» на проспекте Космонавтов также планирует установить елку на парковке автомобилей.

Новогодняя елка в новом микрорайоне Грандичи-2 на нынешний Новый год пока не запланирована, поскольку не сформирован его центр.

Параллельно с установкой елок начнут украшать городские площади и улицы праздничной иллюминацией. Так, город осветят 15 тысяч погонных метров различных гирлянд, с которых будет светить около 86 тысяч лампочек. Кроме того, на площадях, улицах, кольцевых развязках появится 88 конструкций. В числе новинок — фигура символа предстоящего года — Быка. Монтаж иллюминации начнется с Ленинского района города.

На площади Ленина установят новые конструкции «Аркада», «Свеча», «Бык», в парке Жилибера организуют большую праздничную зону до улицы Ленина с переходом на другую часть за пешеходным мостом и Советская площадь, где планируют открыть ярмарку.

Главная елка на площади Ленина буде сделана из 300 живых елок. Украсят ее почти 200 игрушками и гирляндами.

На кольцевых развязках города в районе проспекта Космонавтов, улиц Славинского, Тавлая и на Фортах, как и в прошлом году, будут стоять яркие конструкции «Пирамид», на улицах Суворова и Дзержинского — «Фигуры ангелов». Кольцевая развязка на улице Горновых будет подсвечена светодиодными гирляндами, расположенными на опорах наружного освещения. А находящаяся недалеко от развязки ротонда на улице Дарвина украсится светодиодным дюралайтом и гирляндами стринг-лайт.

Въезд в город со стороны М6 также украсят светодиодными конструкциями.