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«Не могу уроки вести в такой ситуации». В Жабинке школьный учитель ушел на забастовку

17.11.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 ноября к забастовке присоединился учитель информатики и астрономии средней школы № 1 Жабинки Виктор Чернак.


Виктор Чернак. Фото из соцсетей

В школе Виктор Чернак проработал пять лет. Помимо работы учителем информатики и астрономии, он на полставки занимал должность инженера-программиста и вел допрофессиональную подготовку по фотографии.

Решение уйти на забастовку преподаватель, говорит, принял еще в августе, но заявление руководству отдал только 16 ноября.

— Я приехал утром на работу, провел первый урок, пошел к директору и положил заявление на стол. Сообщил классному руководителю ребят, у которых вел урок, и уехал домой. Дома уже посмотрел, что в телефоне пропущенные вызовы, перезвонил. Директор по телефону сказала, что нужно было ее дождаться, поговорить. Я ей объяснил, что боялся давления. Сказал, что согласен и на увольнение по статье, если по-другому никак нельзя. Но я не могу уроки вести в такой ситуации, — рассказал TUT.BY Виктор.

По словам мужчины, на забастовку он ушел из-за политической ситуации в стране. В заявлении написал, что решение принял из-за «правового дефолта, творящегося беззакония, непрекращающегося насилия» в отношении мирных граждан.

— Я понял, что не смогу работать. Чтобы детям не навредить, чтобы у них нормальное образование было, пусть другого учителя ищут, — поделился Виктор.

Учитель объяснил, что в августе из школы уволилась его коллега, которая вела у детей физкультуру:

— Она в избирательной комиссии была. Сейчас уехала в Польшу работать.

Как сообщил Виктор, после разговора с директором в понедельник звонков из администрации школы ему не поступало. Мужчина предполагает, что его уволят.

— Я пока дома сижу, занимаюсь своими делами. Если по-другому никак мой вопрос не решить, то пусть увольняют. (…) Планов на ближайшее будущее пока нет. У меня много специальностей, посмотрю, где и куда. Мне уже и в Минск предлагали переезжать на работу, — рассказал Виктор.

 
Теги: Минск
 
 
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В своем заявлении он написал, что решение принял из-за «правового дефолта, творящегося беззакония, непрекращающегося насилия».
 
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