«Людям понравилось». В Гомеле судят парня, который в августе поднял на центральной площади БЧБ-флаг

Источник материала: Tut.by

В Гомеле судят молодого человека, который в августе на центральной городской площади вместо государственного флага водрузил бело-красно-белый.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

По данным следствия, 16 августа во время самой многолюдной акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина спустили с флагштока государственный флаг, а на его место подняли бело-красно-белый.

Сначала уголовное дело возбудили по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами), но затем, оказывается, его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК).

Обвиняемым по делу проходит 24-летний гомельчанин Георгий Василенко.

По мнению гособвинителя, он и еще группа неустановленных граждан «умышленно, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, демонстративно игнорируя общепринятые нормы поведения, пренебрегая нормами нравственности, морали и правами иных лиц, противопоставляя свою личность интересам общества и государства, выражая вседозволенность и исключительный цинизм» сняли с флагштока государственный флаг и вместо него подняли «символ, не являющийся атрибутом власти».

Обвиняемый вину признает лишь частично.

— То, что я сделал, — может, некрасиво, я согласен, — говорит он, — но это не злостное хулиганство. Не было во время этого действия и «предварительного сговора» с «группой лиц», я не был даже знаком с этими людьми.



Георгий Василенко. Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Он рассказал в суде, как все было.

16 августа Георгий приехал на площадь Ленина, там встретился с другом Максимом.

— Было много людей, мы увидели, что с флагштока спустили красно-зеленый флаг. Я решил подойти посмотреть.

— С какой целью? — интересуется судья Сергей Соловский.

— Из любопытства. Люди обсуждали, как снять госфлаг и поднять БЧБ. Появился парень, у него были слесарные ключи, другой парень открутил флаг, я видел, что флаг вот-вот упадет, я его взял в руки, скрутил вокруг древка и поставил к ограждению. Потом принесли БЧБ-флаг.

— Понимали ли вы, что это государственный флаг? — спрашивает судья.

— Понимал.

— Имели ли право им так распоряжаться?

— Не имел.

— Зачем тогда вы так сделали?

— У меня был внутренний эмоциональный подъем, поддался эффекту толпы.

— На флагшток водрузили бело-красно-белый флаг — это вызвало какое-то возмущение у граждан? — спрашивает у обвиняемого адвокат Анна Павлюк.

— Нет, людям все это понравилось.

— А как вы считаете, всем бы гражданам Республики Беларусь это понравилось? — уточняет судья.

— Конечно, это могло и не понравиться всем гражданам. Но пока я еще не встретил ни одного, который бы мне об этом сказал.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В качестве свидетелей по делу в суд пригласили заведующую сектором идеологической работы управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Елену Баркову, а также дежуривших на площади в тот день сотрудников УБЭП и приятеля обвиняемого, который в тот день находился с ним на площади, однако в замене флагов не участвовавшего.

Идеолог Баркова сообщила суду, что у нее и «других жителей» этот поступок вызвал негативные эмоции.

— Мне звонили знакомые, возмущались, спрашивали, что произошло. Были осуждающие суждения, которые имеют основания. Это серьезный вопрос, и нельзя так неуважительно относиться к флагу. Просто так взять и снять государственный флаг — это и нарушение закона, и оскорбление чувств граждан… У людей это вызвало крайне негативную реакцию, крайне! — эмоционально говорила идеолог.

Милиционеры рассказали, что когда увидели, что происходит на площади, «доложили куда надо», но им поручили «не реагировать по понятным причинам, а просто наблюдать».

Приятель обвиняемого Максим также видел, как опускается госфлаг, но решил не вмешиваться в происходящее, а просто наблюдал со стороны.

— А чего вы туда не пошли? — спросил Сергей Соловский.

— Не хотел проблем. Мне в армию. После того как все произошло, Георгий был немного расстроен: видимо, уже отдавал отчет своим действиям, — добавил Максим.

— Как можете охарактеризовать Василенко?

— Хороший человек и друг, всегда поможет.

— Чего же не уберегли вы его от этой ситуации? — интересуется судья.

— У каждого своя голова на плечах.

На этом в суде был объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 23 ноября.

За злостное хулиганство Василенко грозит арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от года до шести.