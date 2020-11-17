«Это психологическое воздействие на население». Лукашенко высказался о народных мемориалах в Минске

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко высказался о народных мемориалах по погибшим в связи с протестами в Минске. Он считает, что это — «психологическое воздействие на население». Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» .



Народный мемориал на «Площади перемен» в Минске по погибшему Роману Бондаренко. Так он выглядел до тех пор, пока силовики и коммунальники не убрали все с площадки

Александр Лукашенко высказался о мемориалах, которые появляются в последнее время в столице.

— Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое. Кладбища и мемориалы — это психологическое воздействие на население. Люди это видят: «Ах — ох, кладбища!» и так далее, — сказал Лукашенко.

Он также считает «самым опасным» то, что в минских дворах «начался процесс радикализации».

— И эти дворы становятся уже местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает. Начинаются потасовки, драки.

И как результат — то, что произошло на одной из площадок спортивных, — вероятно, речь идет об избиении 31-летнего Романа Бондаренко на «Площади перемен» (позже парень умер).

Лукашенко сказал, что спортивную площадку для детей там поручал построить он лично.

— Они ее превратили в кладбище!

Президент Беларуси также добавил, что у неких сил есть цель — превратить такие дворы «в начало гражданской войны».