«Будем жаловаться». Минчанина осудили на 15 суток, пока родные и адвокат ждали процесс в коридоре

Источник материала: Tut.by

21-летнего Захара Снагощенко задержали в воскресенье на «Площади перемен». Сегодня его семья и защитник приехали в суд Ленинского района Минска, ожидали слушание по делу, но оно состоялось, пока они были в коридоре.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник днем возле стенда в суде Ленинского района Минска — традиционная вахта из близких и родных. Так обычно происходит после каждого воскресного марша, люди ждут, что в любой момент дело их задержанного близкого может быть назначено к рассмотрению. Некоторые стоят у расписания второй день, процесса все нет.

Где-то в 12 часов возле стенда с расписанием слышно, как секретарь суда говорит с кем-то на повышенных тонах. По диалогу становится понятно: адвокат и близкие одного из задержанных не понимают, как без них могло пройти заседание, если ожидали его в коридоре. Секретарь доказывает: фамилия Снагощенко оглашалась, ее должны были слышать.

— Дело рассмотрели без нас, — объясняет ситуацию TUT.BY адвокат Игорь Костюк.

— Перед Захаром было другое дело, мы ожидали наше, назначенное на 11.55. Но вышел секретарь и сказал: «Ваше дело уже рассмотрено». На заседание приехал отец Захара, другие родственники, — подключается к разговору Андрей, родственник Захара Снагощенко. — Отец Захара был в суде в 10 утра, информации никакой не было, и он уехал. Когда узнали, что заседание в 11.55, сорвались и где-то в 11.40 были на месте. С этого момента никто из зала заседания не выходил, ничего не говорил, а потом объявили, что уже есть постановление.

Захара Снагощенко задержали в воскресенье на «Площади перемен». Ему вменили ч. 1 ст. 23.34, дело рассматривала судья Анастасия Ачалова. Сегодня у нее заседания только по этой статье, на каждый процесс по 15−20 минут. Дело Снагощенко действительно стоит на 11.55.

Узнать, какое наказание получил Захар Снагощенко, семья и адвокат не могут даже после процесса. Им объясняют, что постановления нет. Просят подождать почти три часа и обещают решение суда сказать в 15.00.

— Это вопиющее нарушение законодательства, — комментирует адвокат Игорь Костюк. — Если дело рассмотрено, то постановление должно быть готово. Когда попросил его предоставить, сказали, что оно не готово. Так постановление подлежит оглашению, а человеку, судя по всему, дали административный арест.

По словам близких Снагощенко, в воскресенье парня задерживали вместе с другом, но последнего отпустили: в автозаке не было свободных мест. В итоге в милиции Захар оказался без товарища.

— Дежурный в РУВД сказал ждать утра, мол, Захару выпишут штраф и отпустят. Понятно, никто не отпустил, и он поехал на Окрестина, — добавляет Андрей и говорит, что адвокат намерен обратиться в Мингорсуд. — Будем жаловаться, нельзя это отпускать и разрешать им делать все, что они хотят.

В 15.20 стало известно, что Захара Снагощенко осудили к 15 суткам административного ареста.