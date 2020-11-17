ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появилась запись с уличной камеры, где видно, что происходило 9 августа в Минске возле стелы

17.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В распоряжении «Еврорадио» оказалась запись, по-видимому снятая уличной камерой видеонаблюдения в первую ночь протестов в Минске. На ней можно увидеть, как взаимодействовали между собой протестующие и силовики.

Как сообщается, видео прислал «Еврорадио» слушатель, а само оно было размещено в закрытом аккаунте одного из силовиков в социальной сети «ВКонтакте» с подписью о том, что на самом деле протесты не были мирными. На записи можно увидеть события, происходившие в районе стелы «Минск — город-герой», если верить плашке с датой и временем, около 23 часов 9 августа. На видео отсутствует звук.

Открыть/скачать оригинал видео (81.06 МБ)
 

В длящемся чуть больше восьми минут отрывке можно увидеть, как толпа из нескольких сотен протестующих подходит к оцеплению сотрудников милиции — их на этом участке всего около 20−25 человек. В самом начале можно увидеть, что кто-то из протестующих, судя по всему, зажигает файер. По мере приближения толпы милиционеры постепенно отходят к припаркованным неподалеку автобусу и автозаку.

К месту подходит еще одна большая группа людей, однако никто из них не предпринимает никаких явных агрессивных действий и не вступает в открытое противостояние с силовиками, которые находятся в явном меньшинстве. Ближе ко второй минуте на записи видно, как за автозак заходит один из силовиков, оттуда быстро выходит человек в штатском. Силовик, судя по всему, что-то передает ему, человек в штатском делает бросок по направлению к скоплению людей — тут же взрывается светошумовая граната. Уже после этого видно, как кто-то пробует бросить в сторону силовиков металлическую цветочницу для уличных вазонов.

Толпа отступает, в нее вскоре летит еще одна граната, после чего с другой стороны улицы на середину перекрестка в сторону силовиков летит предмет, похожий на файер (на видео можно заметить, что он не долетел до оцепления). Буквально через минуту взрывается и третья граната. Часть толпы убегает, а к силовикам вновь приближается группа протестующих. Некоторые из них вплотную подходят к милиционерам и, по-видимому, разговаривают с ними, не вступая в открытый конфликт. Через некоторое время эта группа просто уходит по направлению к главному входу в парк Победы, присоединяясь к большой толпе протестующих на проспекте Победителей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запись оказалась в распоряжении «Еврорадио» благодаря одному из слушателей. На ней видно, как к паре десятков силовиков подходят сотни протестующих - и как обе...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Не могу уроки вести в такой ситуации». В Жабинке школьный учитель ушел на забастовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика