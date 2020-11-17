ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бешенковичах мужчину осудили за то, что стоял на площади с флагом Витебской области

17.11.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Бешенковичей получил штраф в 2 базовые величины (54 рубля) — за участие в несанкционированном митинге на главной площади городского поселка. Мужчина рассказывает, что он стоял там с официальным символом Витебской области — флагом с «Погоней».


— Дело было еще в сентябре. Бешенковичи хоть и маленький населенный пункт (у нас в районе проживает 6 тысяч человек), но и у нас, как и по всей стране, люди выходили на центральную площадь, чтобы мирно выразить свое несогласие с происходящим после выборов, — рассказывает мужчина (он пожелал остаться анонимным, но его данные есть в редакции). — В тот выходной день на площади мы стояли с флагами. У меня был флаг Витебской области, у других парней — бело-красно-белые.

Происходящее на площади снимала на видео местная милиция. Затем тех, кто там находился, обвинили по статье 23.34 КоАП в участии в «несанкционированном мероприятии».

Административное дело рассматривала судья суда Бешенковичского района Наталья Реут.

— Мне дали штраф в 2 базовые величины, а людям, кто стоял с бело-красно-белыми флагами, — по 5 базовых (135 рублей). Я пытался объяснить судье, что флаг Витебской области — официально зарегистрированная символика. Но это ни на что не повлияло. Интересно, что в милицейском протоколе было указано, что я стоял именно с флагом Витебской области, а в постановлении суда уже не конкретизировалось, какой это был флаг. Было написано просто: «держал флаг».

Житель Бешенковичей не обжаловал штраф:

— Посчитал, что это бесполезная трата времени.

Флаг Витебской области утвержден указом президента 11 лет назад. Представляет собой полотнище зеленого цвета, в центре которого размещен исторический герб региона — «Погоня».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я пытался объяснить судье, что флаг Витебской области - официально зарегистрированная символика. Но это ни на что не повлияло», - рассказывает мужчина.
 
Новости дня
Новости общества
 
Барсуков пригрозил «уголовкой» тем, кто будет мешать наводить в Минске «образцовый порядок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика