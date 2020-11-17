В Бешенковичах мужчину осудили за то, что стоял на площади с флагом Витебской области

Источник материала: Tut.by

Житель Бешенковичей получил штраф в 2 базовые величины (54 рубля) — за участие в несанкционированном митинге на главной площади городского поселка. Мужчина рассказывает, что он стоял там с официальным символом Витебской области — флагом с «Погоней».





— Дело было еще в сентябре. Бешенковичи хоть и маленький населенный пункт (у нас в районе проживает 6 тысяч человек), но и у нас, как и по всей стране, люди выходили на центральную площадь, чтобы мирно выразить свое несогласие с происходящим после выборов, — рассказывает мужчина (он пожелал остаться анонимным, но его данные есть в редакции). — В тот выходной день на площади мы стояли с флагами. У меня был флаг Витебской области, у других парней — бело-красно-белые.

Происходящее на площади снимала на видео местная милиция. Затем тех, кто там находился, обвинили по статье 23.34 КоАП в участии в «несанкционированном мероприятии».

Административное дело рассматривала судья суда Бешенковичского района Наталья Реут.

— Мне дали штраф в 2 базовые величины, а людям, кто стоял с бело-красно-белыми флагами, — по 5 базовых (135 рублей). Я пытался объяснить судье, что флаг Витебской области — официально зарегистрированная символика. Но это ни на что не повлияло. Интересно, что в милицейском протоколе было указано, что я стоял именно с флагом Витебской области, а в постановлении суда уже не конкретизировалось, какой это был флаг. Было написано просто: «держал флаг».

Житель Бешенковичей не обжаловал штраф:

— Посчитал, что это бесполезная трата времени.

Флаг Витебской области утвержден указом президента 11 лет назад. Представляет собой полотнище зеленого цвета, в центре которого размещен исторический герб региона — «Погоня».