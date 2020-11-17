Врачи РНПЦ детской хирургии впервые в Беларуси провели уникальную операцию

Источник материала: Tut.by

Белорусские детские кардиохирурги впервые в нашей стране провели уникальную малоинвазивную операцию. Об этом рассказало Министерство здравоохранения Беларуси.



Фото: Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Процедура внедрения особого биологического клапана в легочную артерию, выполненная хирургами РНПЦ детской хирургии, проводилась в Беларуси впервые. Подготовка к операции шла около года, в ее рамках под руководством главы отдела структурной патологии сердца Института кардиологии Варшавы профессора Марчина Демкова был проведен мастер-класс по выполнению процедуры для белорусских коллег.

Как рассказал заведующий отделением рентгеноперационной Павел Черноглаз, уникальная операция проводилась без разреза, а биологический клапан для замены вводился через сосуды. По его словам, 28-летняя пациентка в возрасте 8 лет уже перенесла операцию по коррекции врожденного порока сердца, после чего долгое время чувствовала себя хорошо. Однако в последние несколько лет у нее появились проблемы с легочным клапаном, которые можно было устранить с помощью стандартной операции, сопряженной с риском. Вторым вариантом была ранее не проводившаяся в нашей стране процедура, которую и сумели успешно выполнить медики.

Минздрав сообщил, что в РНПЦ детской хирургии ежегодно осуществляется более тысячи операций, связанных с врожденным пороком сердца. Из них около 500 проводятся на открытом сердце, а примерно 600 — с помощью мини-инвазивной коррекции.