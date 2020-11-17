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Лукашенко приказал «спросить с деятелей», которые осудили разрушение мемориала Роману Бондаренко
17.11.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение народного мемориала. Речь об этом зашла на совещании по внешней политике и другим актуальным вопросам. Видео разместил телеграм-канал «Пул Первого».
— А сейчас, Игорь Петрович, самое главное: возьмите с генеральным прокурором (фамилии этих деятелей известны) и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы на кладбище, где они и должны быть, чтобы люди видели, что мы — не варвары. Они ж это наверняка знают, но им не надо то, как диктатор к этому относился и те, кто исполнял — рабы, они их рабами назвали.
Лукашенко заявил, что все было сделано специально, чтобы обвинить власти в варварстве. И наказал правоохранительным органам «дать оценку» этим заявлениям.
— Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем, но говорите правду, сказал неправду — отвечай.
Лукашенко еще раз повторил, что «мемориалов как будущего гражданской войны» в Минске
В минувшее воскресенье по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко,
Пресс-секретарь белорусской православной церкви Сергей Лепин написал, что «это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок».Видео: силовик днем 15 ноября ногами расшвыривает цветы и лампады на мемориале Александра Тарайковского
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«Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем, но говорите правду, сказал неправду - отвечай», - заявил Лукашенко.
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