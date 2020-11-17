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Лукашенко приказал «спросить с деятелей», которые осудили разрушение мемориала Роману Бондаренко

17.11.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение народного мемориала. Речь об этом зашла на совещании по внешней политике и другим актуальным вопросам. Видео разместил телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: TUT.BY

— А сейчас, Игорь Петрович, самое главное: возьмите с генеральным прокурором (фамилии этих деятелей известны) и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы на кладбище, где они и должны быть, чтобы люди видели, что мы — не варвары. Они ж это наверняка знают, но им не надо то, как диктатор к этому относился и те, кто исполнял — рабы, они их рабами назвали.

Лукашенко заявил, что все было сделано специально, чтобы обвинить власти в варварстве. И наказал правоохранительным органам «дать оценку» этим заявлениям.

— Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем, но говорите правду, сказал неправду — отвечай.

Лукашенко еще раз повторил, что «мемориалов как будущего гражданской войны» в Минске не будет.

Видео: силовики днем 15 ноября разбирают мемориал на «Площади перемен»

В минувшее воскресенье по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко, высказались представители католической и православной церквей в Беларуси. «Попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях» назвал эти действия епископ Юрий Кособуцкий.

Пресс-секретарь белорусской православной церкви Сергей Лепин написал, что «это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок».

Видео: силовик днем 15 ноября ногами расшвыривает цветы и лампады на мемориале Александра Тарайковского

 
Теги: Минск
 
 
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«Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем, но говорите правду, сказал неправду - отвечай», - заявил Лукашенко.
 
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