«Били по спине, по лицу». Минчанин о том, как в воскресенье с ним обходились в бусе и автозаке

Источник материала: Tut.by

В воскресенье днем минчанин Михаил (герой просил не указывать его фамилию, данные есть в редакции) решил подышать свежим воздухом. В планах было «прогуляться» по Немиге, но туда он не дошел. Недалеко от станции метро «Пушкинская» его задержали, а потом, рассказывает, избили. Сейчас с различными травмами мужчина находится в БСМП.



Фото в редакцию прислал Михаил

Михаилу 35 лет, работает системным администратором и живет в Заводском районе Минска. В воскресенье днем решил прогуляться и заскочить на работу. Часть станций метро к тому моменту уже была закрыта , поэтому он добрался до «Каменной Горки», а оттуда пешком пошел к Немиге.

— Когда подошел к метро «Пушкинская», видел, как рядом ездили бусики и бегали силовики. Я направился к рынку, к тому моменту там уже собралось пару десятков человек. Люди стояли на возвышенности. В какой-то момент в их сторону побежали силовики. Я и еще часть народа спрятались на рынке. Когда все утихло, я решил вернуться домой и дворами пошел в сторону своего района.

Но ушел недалеко. Остановившись на одном из светофоров, вспоминает Михаил, он заметил белый бусик. Немного проехав, автомобиль затормозил. Оттуда, продолжает собеседник, с криками: «Стоять, с!!!» выскочило четыре человека. В руках у них были дубинки, опознавательных знаков на одежде не заметил.

— Рядом с переходом находилась остановка общественного транспорта, — описывает ситуацию Михаил. — Заметив силовиков, люди, которые там стояли, побежали. Я тоже. Мы понеслись вдоль длинного здания, что располагалось рядом. Силовики сели в бус и выехали нам на встречу. Так получилось, что я бежал одним из последних. Когда увидел, как людей ловят и ставят на колени, развернулся и рванул в другую сторону, но все равно попался. Два человека меня скрутили, сказали: «Ах, ты такой, умеешь бегать, давай в бус».

В микроавтобусе, продолжает Михаил, его поставили на колени и стали бить.

— Один человек заломал мне левую руку, чтобы я не двигался, а остальные обрабатывали: били кулаками по спине, по лицу. Пытались ударить по печени, но я прикрыл эту сторону правой рукой, — перечисляет собеседник. — Потом они связали стяжками обе руки и со словами «Обработайте вот этого» передали меня в автозак. Там стояло три человека в форме с надписью «милиция». Мне поверх стяжек надели металлические наручники, положили на пол и стали бить ногами и дубинками.

— Вы сопротивлялись?

— В бусе и автозаке нет, только когда сразу убегал. Насколько я понимаю, из-за бега меня отнесли к категории буйных.

Позже, продолжает Михаил, в автозаке его посадили в «камеру», где уже находилось два человека. Один из них, как выяснится позже, актер Илья Ясинский, который сейчас также находится в БСМП. Диагноз — переломы отростков двух позвонков.

Дважды, рассказывает собеседник, силовики открывали дверь «камеры», интересовались «живы ли мы».

— В какой-то момент один из них спросил у меня: «Пить хочешь?», я ответил, что ничего у них брать не буду, тогда он плюхнул мне в лицо водой из бутылки. Мне полегчало. Ладно, говорю, дай тогда сербану, — рассказывает Михаил. — Когда попил, меня пересадили в другую камеру. Периодически я кричал, чтобы они ослабили стяжки, потому что болели пальцы. Только потом выяснилось, что один палец у меня переломан, остальные побиты. Видимо, из-за того, что я прикрывался руками. Стяжки ослабили.

Затем, продолжает Михаил, они ездили по городу и собирали других задержанных. В автозаке, делится наблюдениями собеседник, люди в форме устроили конвейер: «кого-то из вновь прибывших били, пока они не начнут кричать, кого-то просто запихивали в „камеру“. Как определяли, кого бить, я не знаю». Через какое-то время всех доставили в Московское РУВД.

— На входе с меня сняли наручники и завели в актовый зал. Нас посадили и стали переписывать наши данные. Возможно, строчили протоколы, я смутно помню, — описывает происходящее собеседник. — В какой-то момент человек, который сидел впереди, посмотрел на меня и закричал: «Тут человеку плохо». Он попросил милицию вызвать мне врачей. Позже, оказалось, у меня гематома на полголовы и сотрясение мозга. Если честно, в тот момент я уже немного плыл, поэтому мало помню, и особой боли не испытывал.

В итоге, продолжает Михаил, его и Илью Ясинского забрала скорая. С каждым из них, рассказывает собеседник, в больницу ехало по одному сопровождающему.

— Я так понимаю, они думали, у нас несерьезные травмы, осмотрят — и все, планировали вернуть нас в РУВД, — делится предположением собеседник. — Но все оказалось не так хорошо. Врачи нас осмотрели, направили на анализы. Документов на руках у меня нет. Из того, что мне говорили медики: у меня сотрясение легкой степени, перелом краевой фаланги безымянного пальца правой руки и ссадины.

Сейчас Михаил лежит в травматологии.

— В приемном покое я сообщил, что травмы получил при задержании, поэтому медики передали эти данные в органы. Вчера ко мне приходили из СК по Московскому району Минска, — рассказывает Михаил. — Я спросил, есть ли сейчас смыл писать заявление. Следователь сказал: конечно, есть. Вообще, он вел себя очень тактично и профессионально.

— А что вам сказали врачи о травмах?

— Сказали, к концу недели поеду домой.

Оперативно получить информацию по ситуации в пресс-службе Следственного комитета TUT.BY не удалось. Как только мы получим эти данные, мы их опубликуем.