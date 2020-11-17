В Лунинце суд вначале оправдал «Медиа-Полесье» за статью о Тихановской, а после наказал огромным штрафом

Источник материала: Tut.by

За статью о Светлане Тихановской порталу «Медиа-Полесье» придется выплатить 6,7 тысячи рублей штрафа. Такое решение принял суд Лунинецкого района 17 ноября, пишет издание .



Фото: Медиа-Полесье

Поводом для разбирательства стала публикация «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила» . В статье было ошибочно указано, что Инна Кухарева учила Светлану Тихановскую, что на самом деле не так. Слова, используемые в цитате в заголовке и тексте, сказал другой учитель.

Автор признал ошибку, редакция опубликовала опровержение и принесла извинения Кухаревой. Но милиция начала административный процесс по статье «угроза национальной безопасности страны» в отношении «МП компани», владельца сетевого издания «Медиа-Полесье».

Суд многократно возвращал административное дело на доработку в РОВД. А 8 сентября суд вынес постановление о том, что дело об административном правонарушении в отношении «Медиа-Полесья» необходимо прекратить за отсутствием состава правонарушения.

НО милиция обжаловала постановление в Брестский областной суд. Все дело в том, что свидетель в суде сказала, что изложенная информация не порочила ее честь и достоинство, а вот ранее в заявлении в милицию и протоколе опроса отметила, что опубликованная информация ее честь, достоинство и деловую репутацию все-таки порочит.

17 ноября в суде Лунинецкого района состоялось новое судебное заседание.

Потерпевшая Инна Кухарева подтвердила, что опубликованная информация о Тихановской порочит ее честь и достоинство. Учитель сказала, что ей чужой славы не надо. На вопрос судьи, надо ли строго наказывать СМИ, потерпевшая ответила: «Пусть работают».

Адвокат Роман Навоев, представлявший интересы «МП компани», привел ряд доказательств, указывающих на то, что документы, собранные в деле, противоречат друг другу, составлены с нарушением процессуальных норм, а также, что авторская ошибка не могла опорочить честь учителя.

Перед оглашением постановления судья не удалялся в совещательную комнату. Вердикт — 250 базовых величин штрафа (6750 рублей).

ООО «МП компани» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о СМИ по ч.3 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь. В

Постановление будет обжаловано в установленные сроки.