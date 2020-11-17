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В Лунинце суд вначале оправдал «Медиа-Полесье» за статью о Тихановской, а после наказал огромным штрафом
17.11.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За статью о Светлане Тихановской порталу «Медиа-Полесье» придется выплатить 6,7 тысячи рублей штрафа. Такое решение принял суд Лунинецкого района 17 ноября, пишет
Поводом для разбирательства стала публикация
Автор признал ошибку, редакция опубликовала опровержение и принесла извинения Кухаревой. Но милиция
Суд многократно возвращал административное дело на доработку в РОВД. А 8 сентября суд
НО милиция обжаловала постановление в Брестский областной суд. Все дело в том, что свидетель в суде сказала, что изложенная информация не порочила ее честь и достоинство, а вот ранее в заявлении в милицию и протоколе опроса отметила, что опубликованная информация ее честь, достоинство и деловую репутацию все-таки порочит.
17 ноября в суде Лунинецкого района состоялось новое судебное заседание.
Потерпевшая Инна Кухарева подтвердила, что опубликованная информация о Тихановской порочит ее честь и достоинство. Учитель сказала, что ей чужой славы не надо. На вопрос судьи, надо ли строго наказывать СМИ, потерпевшая ответила: «Пусть работают».
Адвокат Роман Навоев, представлявший интересы «МП компани», привел ряд доказательств, указывающих на то, что документы, собранные в деле, противоречат друг другу, составлены с нарушением процессуальных норм, а также, что авторская ошибка не могла опорочить честь учителя.
Перед оглашением постановления судья не удалялся в совещательную комнату. Вердикт — 250 базовых величин штрафа (6750 рублей).
ООО «МП компани» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о СМИ по ч.3 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь. В
Постановление будет обжаловано в установленные сроки.
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В Лунинце суд вначале оправдал «Медиа-Полесье» за статью о Тихановской, а после наказал огромным штрафом
По мнению милиции, статья несет «угрозу национальной безопасности страны»
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