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Явно умышленное повреждение. Мэр Минска высказался о проблемах с водой в Новой Боровой

17.11.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэр Минска прокомментировал проблемы с водой в Новой Боровой. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: TUT.BY

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что микрорайон находится не на территории Минска, а относится к Минской области.

Тем не менее, по информации, поступающей от столичного предприятия «Минскводоканал», произошло явно умышленное повреждение запорной аппаратуры.

— Это дорогостоящее импортное оборудование, без посторонних вмешательств оно могло бы служить долгое время. Специалистам пришлось экстренно восстанавливать его работоспособность своими силами. Теперь необходимо провести обследование, проверить качество воды после вмешательства. Говорить о сроках восстановления водоснабжения можно будет по их результатам, — сказал мэр Минска.

Напомним, в квартале Новая Боровая, который находится на окраине Минска, третий день нет воды. Сегодня «Минскводоканал» сообщил, что восстановительные работы выполнили, однако водоснабжение восстановят в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды.

Сами жители Новой Боровой считают ситуацию местью за свою активную гражданскую позицию в последние месяцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мэр Минска прокомментировал проблемы с водой в Новой Боровой. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
 
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