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Мэр Минска затруднился назвать сроки, когда в Новой Боровой появится вода
17.11.2020 17:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал работы по восстановлению водоснабжения Новой Боровой сложными, сообщает
С воскресенья, 16 ноября, в Новой Боровой нет воды. По информации "Минскводоканала", среди возможных причин проблем с водоснабжением может быть и
"Водоканал будет работать до полного устранения всех последствий", - заявил Кухарев.
Столичный мэр добавил, что сроки, которые потребуются для завершения всех работ, указать трудно. "Мы будем ориентироваться на анализы", - сказал он.
Кухарев добавил, что еще необходимо провести промывку системы, тщательно обследовать воду в лабораторных условиях, чтобы подтвердить ее качество, прежде чем подавать потребителям.
Он отметил, что "были видны следы умышленного повреждения запорной арматуры". Оборудование, по словам Кухарева, дорогостоящая, а комплектующие закупаются за рубежом.
"Эксплуатация этой аппаратуры - свыше 30 лет, если туда не вмешиваться. Но в результате вмешательства были нанесены серьезные повреждения. И сейчас приходится экстренно проводить мероприятия, в том числе не дожидаясь, когда прибудут запасные части. Эта работа очень сложная", - рассказал Владимир Кухарев.
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Городские власти считают, что дорогостоящее оборудование было выведено из строя умышленно.
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