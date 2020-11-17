Мэр Минска затруднился назвать сроки, когда в Новой Боровой появится вода

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал работы по восстановлению водоснабжения Новой Боровой сложными, сообщает БелТА .

С воскресенья, 16 ноября, в Новой Боровой нет воды. По информации "Минскводоканала", среди возможных причин проблем с водоснабжением может быть и умышленное повреждение . Ранее сообщалось, что вода в домах Новой Боровой появится в полном объеме после лабораторной проверки.

"Водоканал будет работать до полного устранения всех последствий", - заявил Кухарев.

Столичный мэр добавил, что сроки, которые потребуются для завершения всех работ, указать трудно. "Мы будем ориентироваться на анализы", - сказал он.

Кухарев добавил, что еще необходимо провести промывку системы, тщательно обследовать воду в лабораторных условиях, чтобы подтвердить ее качество, прежде чем подавать потребителям.

Он отметил, что "были видны следы умышленного повреждения запорной арматуры". Оборудование, по словам Кухарева, дорогостоящая, а комплектующие закупаются за рубежом.

"Эксплуатация этой аппаратуры - свыше 30 лет, если туда не вмешиваться. Но в результате вмешательства были нанесены серьезные повреждения. И сейчас приходится экстренно проводить мероприятия, в том числе не дожидаясь, когда прибудут запасные части. Эта работа очень сложная", - рассказал Владимир Кухарев.

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